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Mutasyona Uğrayan Koronavirüse İlişkin Yeni Bilgi

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İngiltere'de mutasyona uğrayan yeni koronavirüse ilişkin uyarı yapan uzmanlar virüsün çok daha hızlı yayıldığını ifade etti.
Mutasyona Uğrayan Koronavirüse İlişkin Yeni Bilgi

İngiltere'de mutasyona uğrayan koronavirüs ilk olarak Eylül ayında tespit edildi. Londra'da Kasım ayında tespit edilen vakaların yaklaşık dörtte biri ise mutasyona uğrayan virüs kaynaklı iken Aralık ayı ortasında vakaların üçte ikisi mutasyon kaynaklı oldu. İngiltere hükümeti Sağlık Baş Danışmanı Prof. Dr. Chris Whitty ise yaptığı yazılı açıklamasında 'yeni türün daha hızlı yayılabildiğini' ifade etti. Whitty, "Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirimde bulunduk ve durumu daha iyi anlamamıza yardımcı olacak olan mevcut verileri incelemeye devam ediyoruz. Şu anda bu yeni türün daha ölümcül olduğuna ya da mevcut aşı ve tedavileri etkileyebileceğine dair henüz bir bulgu yok. Ancak bu görüşün net bir şekilde teyit edilmesi için konuyla ilgili acil çalışmalar yürütülmesi gerekiyor" diye konuştu. 

BBC'ye açıklama yağan Genomics UK Consortium'dan Prof. Nick Loman, ise mutasyona uğrayan virüse ilişkin "Laboratuvar deneyleri gerekiyor. Ama (yayılma hızının önüne geçmek için) sonuçların gelmesini haftalarca, aylarca beklemeli miyiz? Bu koşullar altında muhtemelen hayır" dedi.

Mutasyona uğrayan virüs endişeleri artırırken, birçok ülke İngiltere ile seyahatlerini durdurdu. Mutasyona uğrayan virüsün tehlike boyutu ise merak konusu olurken University College London'dan Prof. Andrew Hayward, "Sanıyorum, virüsün değişime uğrayan bu türünün daha büyük bir pandemiye neden olma ihtimalini bilecek kadar yeterli bilgiye sahibiyiz, daha önce öngördüğümüzden çok daha kötü." açıklamasında bulundu. 

Koronavirüse karşı geliştirilen aşıların mutasyona uğrayan virüse karşı etkili olup olmayacağı da soru işaretleri yaratırken, BBC Sağlık Muhabiri Gallagher'e göre en azından şimdilik koronavirüs aşılarının bu mutasyona karşı etkili olacağı tahmin ediliyor. 

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