Mutasyona uğrayan yeni koronavirüs türü: Hangi ülkeler İngiltere ile ulaşımı yasakladı?

Koronavirüsün daha hızlı yayılan türünün görüldüğü Birleşik Krallık'ta salgın önlemleri artarken, bazı ülkeler de adaya sınırları kapatma kararı aldı.

Aralarında Türkiye'nin de olduğu 6 ülke Birleşik Krallık'la ulaşımı durdurdu. Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, İrlanda, Avusturya ve Hollanda tren, uçak ve gemi seferlerine geçici süre yasak getirdi. Çekya, İngiltere'den gelenler için daha katı karantina önlemleri uygulanacağını açıkladı.

İngiltere'nin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkelerin seyahat kısıtlamalarını "bu hükümetlerinin kendi kararı olarak gördükleri" kaydedildi.

Söz konusu seyahat yasakları, Avrupa Birliği'nin (AB) acil toplantısından çıkacak karara göre güncellenecek. AB, gelişmelerle ilgili nasıl hareket edeceklerini belirlemek üzere pazartesi saat 11.00'de olağanüstü toplanıyor.

Türkiye'den de benzer açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını bildirdi. Koca, İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacağını ve karantina kurallarının uygulanacağını açıkladı.

Yüzde 70 daha bulaşıcı olan türün daha ölümcül olduğuna veya aşıları etkisiz kılacağına dair dair henüz bir veri bulunmasa da dı.

Son tren biletleri

Demiryolu firması Eurostar'dan yapılan ilk açıklamada, pazartesi gününden itibaren Londra-Brüksel ve Londra-Amsterdam arasındaki trenlerini iptal edildiği belirtildi. İlerleyen saatlerde yapılan diğer bir açıklamayla da Paris seferlerinin de durdurulacağı bildirildi.

Bu kararlar nedeniyle İngiltere'den Hollanda, Belçika ve Fransa'ya giden trenlerin kalktığı Uluslararası Saint Pancras Tren İstasyonu'nda hareketlilik gözlendi.

Muhtemel son trenleri kaçırmak istemeyen bazı yolcular, daha önce aldıkları biletlerin günleri değiştirerek trenlere binmeye çalıştı.

Yasaklar ne zamana kadar sürecek?

Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Avusturya ve Hollanda, İngiltere'yle uçuşları durduracaklarını bildirdi.

Hollanda'nın uyguladığı yasak, yıl sonuna kadar sürmek üzere pazar sabahı yürürlüğe girdi.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, pazar günü gece yarısından itibaren 24 saatliğine uçuş yasağı getirdiklerini söyledi.

İtalya Sağlık bakanı Roberto Speranza, pazar günü İngiltere'den uçuşları durduran ve son 14 gün içinde İngiltere'de bulunanların İtalya'ya girişini engelleyen bir karar aldıklarını, kararın 6 Ocak'a kadar geçerli olacağını duyurdu.

Avusturya hükümeti, uçuş yasağının ne zaman başlayacağını henüz açıklamadı.

Alman yetkililer, pazar gece yarısından itibaren İngiltere'den uçuşları yasakladığını ve yasağın 31 Aralık'a kadar süreceğini bildirdi.

Fransa Başbakanı Jean Castex, İngiltere ile hava, kara ve deniz yolu ulaşımını gece yarısından itibaren 48 saat süreliğine durduracaklarını açıkladı.

İrlanda hükümeti de, İngiltere'den bu ülkeye olan uçuşlara 48 saatlik bir yasak getirdiklerini duyurdu.

İngiltere Başkakanı Boris Johnson, 5 Kasım-2 Aralık tarihine kadar devam eden karantina ve sonrasında alınan sıkı önlemlere rağmen vaka sayılarının düşmemesinin yüzde 70 daha bulaşıcı olan bir türden kaynaklandığını açıklamıştı.