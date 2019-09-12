Müteahhide ait araca bombalı saldırı

Fileleftheros’un haberine göre, 46 yaşındaki inşaat müteahhidine ait araç, yerleştirilen tahrip gücü yüksek patlayıcının infilak etmesi sonucu büyük hasar gördü, şiddetli patlama çevrede korku ve paniğe neden oldu.

Politis de Limasol Kaza Mahkemesi’nin Limasol’a bağlı Fini köyü muhtarlığı fonuna gitmesi gereken 6 bin 800 Euro tutarındaki parayı zimmetine geçiren muhtar Hristakis Mesaritis’i 18 ay hapse mahkum ettiğini ancak muhtarın iyi halinden dolayı cezasını ertelediğini yazdı.