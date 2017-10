Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) ile The Management Centre of Mediterranian (MC), İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü Gelişim Stratejisi´nin devlet politikası olarak kabul edilmesini istedi.

KTİMB ile MC, kapsamlı çalışmalar neticesinde ortaya çıkan ve ülkede bir ilk niteliğinde olduğunu belirttikleri stratejinin uygulanmaya konması için başlattıkları çalışmalar çerçevesinde Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’u ziyaret etti.



Müteahhitler Birliği’nden verilen bilgiye göre, KTİMB ile MC, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’a İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü Gelişim Stratejisi’ni tanıttı.



Ziyarette The Management Centre of the Mediterranian Yönetici Direktörü İzge Arısal tarafından yapılan sunumda, turizm, yüksek öğrenim, inşaat ve gayrimenkul sektörünün entegre bir şekilde planlanması ve buna uygun politikaların belirlenmesi yönündeki ihtiyaç gündeme getirilerek bu yönde yapılması gereken çalışmalara dikkat çekildi.



KTİMB adına ziyarette söz alan Asbaşkan Meriç Erülkü, Bakan Sunat Atun’dan İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü Gelişim Stratejisi kapsamında belirlenen hedef ve önceliklerin bir devlet politikası olarak kabul edilmesi ve uygulanması konusunda destek istedi.



Stratejinin, “sürdürülebilir kalkınma” ve “ekonomik büyüme”ye katkı koyan, kalite standartlarına uygun bina ve konut arzı sağlayan bir inşaat ve gayrimenkul sektörünün oluşabilmesi için ihtiyaç duyulan yol haritasını ortaya koymayı hedeflediği kaydedildi.