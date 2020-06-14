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Müteahhitler Birliği: “Lapta’da uzun süreli kiralama ve işletme teklifi veren firma ile görüşüyoruz”

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Müteahhitler Birliği: “Lapta’da uzun süreli kiralama ve işletme teklifi veren firma ile görüşüyoruz”
Müteahhitler Birliği: “Lapta’da uzun süreli kiralama ve işletme teklifi veren firma ile görüşüyoruz”

Müteahhitler Birliği, Lapta Belediyesi’ne ait gayri menkul üzerinde inşaat yapımı karşılığı uzun süreli kiralama ve işletme teklifi veren firma ile görüştüklerini belirterek “firma yetkilileri ile kurum olarak yerli mevzuatımıza uygunluk, yerel firmalarımızın kullanılması, yerel mevzuatımıza uygun projelendirilip izinlendirilmesi hususlarında görüşmelerimiz devam etmektedir” açıklaması yaptı.

Müteahhitler Birliği, Lapta Belediyesi’ne ait gayri menkul üzerinde inşaat yapımı karşılığı uzun süreli kiralama ve işletme teklifi veren firma ile görüştüklerini belirterek “firma yetkilileri ile kurum olarak yerli mevzuatımıza uygunluk, yerel firmalarımızın kullanılması, yerel mevzuatımıza uygun projelendirilip izinlendirilmesi hususlarında görüşmelerimiz devam etmektedir” açıklaması yaptı. 

Müteahhitler Birliği’nin açıklaması şöyle;

“Lapta Belediyesi’nin 06/01/2020 tarihinde ihalesine çıkılmış olan Lapta Belediyesi’ne ait gayrimenkul üzerine inşaat yapımı karşılığı uzun süreli kiralama ve işletme işine teklif veren firmalardan Cyprus Deluxe Global Travel Ltd.in olduğu bilgimiz dahilindedir.

Konu yatırım gerek ülke turizmimiz, gerekse Lapta bölgesinin kalkınması hususunda büyük önem arz etmektedir. Ayrıca konu firmanın arkasında isminin açıklanmasının bu aşamada doğru olmayacağını düşündüğümüz firmanın, tüm dünyada özellikle turizm hususunda dünya devi olarak adlandırılabilecek ve yatırım kararı alması durumunda ülke ekonominizi çok olumlu etkileyeceği nedeni ile konuyu defaten Turizm Bakanımız Ünal üstel ile görüştük ve halen gelişmeleri sürekli olarak görüşmekteyiz.”

“BU ZOR GÜNLERDEN GEÇTİĞİMİZ DÖNEMDE BÜYÜK ÖNEMİ VAR”

“Yatırımcı firmanın havacılık konusunda sahip olduğu 26 uçaktan oluşan filosu ve dünyanın ikinci büyük tur operatörü olması  ülke ekonominizin geleceği bakımından, hele de bu zor günlerden geçtiğimiz dönemde büyük önem arz etmektedir.

Bahse konu firma yetkilileri ile kurum olarak yerli mevzuatımıza uygunluk, yerel firmalarımızın kullanılması, yerel mevzuatımıza uygun projelendirilip izinlendirilmesi hususlarında görüşmelerimiz devam etmektedir.

Ayrıca konu firma Lapta İhalesinin haricinde birçok farklı konuda yatırımlar yapma hususunda da birliğimiz ile temas halinde olduğunu, bu çerçevede özel uçakla adamıza gelen firma yetkilileri ile bu çerçevede görüşmelerimizin devam etmektedir.”

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