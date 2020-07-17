Müteahhitler Birliği Yeniden Eylemlere Başlıyor

Müteahhitler Birliği emirname uzatıldığı ve İmar Planı yürürlüğe girmediği gerekçesiyle eylemlerine yeniden başlıyor.
Gazimağusa- İskele-Yeniboğaziçi Emirnamesi’nin yürürlüğe girmesine karşı şubat ayında eylemlere başlayan ardından hükümetle varılan mutabakat çerçevesinde eylemlerini askıya alan Müteahhitler Birliği, Gazimağusa İskele -Yeniboğaziçi Emirnamesi’nin süresinin uzatılması ve imar planının geçen sürede yürürlüğe girmemesi gerekçesiyle eylemlerine yeniden başlayacağını duyurdu.
Müteahhitler Birliği Eylem Komitesi oluşturularak bugün toplantı gerçekleştirildi. Komitenin aldığı kararlar doğrultusunda eylemler gerçekleştirilecek. Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, konuyla ilgili değerlendirmesinde, bugünden itibaren eylemlere başlayacaklarını kaydederek, 21 Temmuz’da ise büyük bir eylem organize ettiklerini açıkladı
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