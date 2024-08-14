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Müteahhitler Birliği’nden Simon Aykut'la ilgili açıklama

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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden (KTİMB), Güney Kıbrıs'ta tutuklanan Simon Aykut'un sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.
Müteahhitler Birliği’nden Simon Aykut'la ilgili açıklama

Açıklamada, "Avukatımız, bugün (14 Ağustos 2024 tarihinde) Simon Aykut ile yüz yüze bir görüşme yapmıştır. Yapılan görüşmede; Simon Aykut’un genel durumu yanında talepleri, beklentileri ve davanın gidişatı ile ilgili görüş alışverişinde bulunulmuştur" dendi.

Birlikten yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Bir internet sitesinde, Simon Aykut’un dün gece solunumunun durduğuna dair bugün (14 Ağustos 2024 tarihinde) saat 12.01’de, bir haber yayınlanmıştır. 
Avukatımız, bugün (14 Ağustos 2024 tarihinde) Simon Aykut ile yüz yüze bir görüşme yapmıştır. Yapılan görüşmede; Simon Aykut’un genel durumu yanında talepleri, beklentileri ve davanın gidişatı ile ilgili görüş alışverişinde bulunulmuştur. 
Simon Aykut ile şikayetleriyle ilgili yapılan görüşmede ise bir internet sitesinde, yayınlanan haberle ilgili (nefessiz kalarak ölüm tehlikesi yaşadığı) herhangi bir şikayetin avukatımıza iletilmediği ve / veya konu haberin doğru olduğuna dair bir bilgilendirmenin yapılmadığını kamuoyuna duyururuz.

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