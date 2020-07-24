Müteahhitler Birliği’nin Salı günü yapacağı eyleme KTEZO'dan destek

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), 28 Temmuz Salı günü Lefkoşa’da araçlı eylemde, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) ile güç birliğine gidiyor.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), 28 Temmuz Salı günü Lefkoşa’da araçlı eylemde, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) ile güç birliğine gidiyor.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, 21 Temmuz’da gerçekleştireceklerini duyurdukları ve yaşanan bazı gelişmeler üzerine erteledikleri büyük eylemini 28 Temmuz Salı günü yapacak.

Mağusa - İskele - Yeniboğaziçi İmar Planı çalışmalarında verilen sözlerin tutulmaması üzerine ertelenen eylemi gerçekleştirmeye karar veren Birliğin tek talebi ise Hükümetin istifası…

Toplumun çeşitli kesimlerinin Hükümetin karar ve icraatlarından rahatsızlık duyması ise Müteahhitler Birliği eyleminde güçlerin birleşmesi kapısını araladı.

Bu çerçevede, bugün KTİMB Başkanı ve Yöneticileri ile KTEZO Başkanı ve yöneticileri bir araya geldi. Toplantıda, Salı günü yapılacak eylemde güç birliğine gidilmesi konusu ele alındı.

Birlikte mücadele etme hususunda fikir birliğine varan Örgütler, yetkili kurullarından onay talep edecek.