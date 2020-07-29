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Müteahhitler eyleme ara verdi… Araçlar kalacak

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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın revize edilerek yürürlüğe girmesi ve sektördeki diğer sorunlara çare bulunması talebiyle Lefkoşa’da başlattığı araçlı eyleme ara verdi.
Müteahhitler eyleme ara verdi… Araçlar kalacak

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın revize edilerek yürürlüğe girmesi ve sektördeki diğer sorunlara çare bulunması talebiyle Lefkoşa’da başlattığı araçlı eyleme ara verdi.

Eyleme, Kurban Bayramı ertesinde, Salı günü devam edilecek ancak müteahhitler araçları bayram boyunca Başkent’te bırakacak.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K.) yaptığı açıklamada, eylemin ilk günü (dün) Başbakanlık’ta müsteşarlar düzeyinde bir toplantı yapıldığını, bugün öğleden sonra da İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile görüştüklerini kaydetti.

Gürcafer, ihalelerdeki şartnamelerin düzenlenmesi, fiyat farkı uygulaması, kamu ihale mevzuatının şeffaf hale getirilmesi, devletin müttehitlere olan borçlarının ödenmesi konusunda çalışma başlatıldığını ve bu konularda mesafe kat edildiğini belirtti. Cafer Gürcafer, “Hükümet, kaş yapayım derken göz çıkardı. İmar sorununu onlar yarattı, onlar çözecek…” dedi.

“Hükümet bizim için bütündür. Üstü, altı, küçük kanadı, büyük kanadı yoktur. İmar planının revize edilerek, bir an önce yürürlüğe konmasını bekliyoruz” şeklinde konuşan Gürcafer, yarın sabah saatlerinde Başbakanla bir görüşme yapmak istediklerini de sözlerine ekledi.

ARAÇLARIN BİR KISMI BAŞBAKANLIK, BİR KISMI DA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ÖNÜNDE

Cafer Gürcafer, araçların bir kısmının Başbakanlık, bir kısmının da İçişleri Bakanlığı önünde olduğunu, bayram sürecince de araçların Lefkoşa’da kalacağını belirterek, “Bayram ertesinde daha fazla araç Başkente gelecek” dedi.

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