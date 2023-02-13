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Müteahhitler tutuklanıyor...Şehir şehir gözaltı ve tutuklamalar

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Müteahhitler tutuklanıyor...Şehir şehir gözaltı ve tutuklamalar
Müteahhitler tutuklanıyor...Şehir şehir gözaltı ve tutuklamalar

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde afetten altı gün sonra 11 Şubat’ta Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulmasına karar verdi. Deprem bölgesinde çok sayıda savcı görevlendirildi. Yıkılan ve hasarlı yapıların müteahhitleriyle ilgili soruşturmalar sürüyor.

Müteahhitlerle ilgili ilk adli gelişme Hatay’da yıkılan Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun’un 10 Şubat’ta gözaltına alınmasıyla yaşandı. Coşkun’un ardından yeni yakalamalar ve tutuklamalar yapıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 12 Şubat’ta soruşturmalar kapsamında şimdiye kadar 134 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, üç kişinin tutuklandığını açıkladı.

13 Şubat sabahı itibariyle bilanço şöyle:

Hatay: Rönesans Rezidans’ın müteahhiti Mehmet Yaşar Coşkun Karadağ’a kaçarken İstanbul Havalimanı’nda tutuklandı.

Adıyaman: Müteahhit Yavuz Karakuş ve eşi Sevilay Karakuş Gürcistan’a gitmek üzereyken İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. Besni ilçesinde yıkılan altı binanın müteahhidi Mersin’de yakalandı.

Diyarbakır: 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gaziantep: Gazi Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı Bahar Apartmanı’nın müteahhidi İbrahim Mustafa Uncuoğlu, İstanbul’da gözaltına alınarak tutuklandı. Şehitkamil ilçesinde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Pamukoğlu sitesinin inşaat mühendisi A.G. gözaltına alındı. Ayşe-Mehmet Polat sitesinin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay, İstanbul’da gözaltına alındı. Emre Apartmanı’nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun İstanbul’da gözaltına alındı. Kolon kestiği suçlamasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı. Yıkılan Emre Apartmanı’nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun gözaltına alındı. Toplam 5 kişi tutuklandı.

Adana: 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hasan Alpargün, KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da gözaltına alındı. Müteahhit firmanın sahibi Hasan Alpargün tutuklandı.

Şanlıurfa: 33 kişinin hayatını kaybettiği Osman Ağan Apartmanı’nın müteahhitleri dahil 11 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye: Yıkılan binalardaki yapım kusurları ve kolon kesmeyle ilgili dokuz kişi gözaltına alındı.
Malatya: 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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