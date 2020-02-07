Müteahitlerden eyleme bir hafta 10 gün ara

Gürcafer, hükümet ile vardıkları uzlaşıya iyi niyet göstergesi olarak iş araçlarını Başbakanlık önünden kaldıracaklarını açıkladı.

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, prensip olarak İmar Planı’nda Başbakan’ın da endişelerini giderecek bir tadilat çalışması yapılmasında uzlaşıldığını belirtti, tadilat çalışması için de Pazartesi komisyonun kurulacağının kararlaştırıldığını aktardı. Komisyonun bu çalışmayı ‘kısa sürede’ tamamlanması beklentilerini de belirten Gürcafer, Başbakan’ın da ‘iyi niyet istemi’ ile araçlarını Başbakanlık önünden alacaklarını ancak Pazartesi’nden itibaren çalışmaların başlamaması durumunda bu sefer daha güçlü bir şekilde geleceklerini ve hiç gitmeyeceklerini belirtti.

Toplantı sonrası basına açıklamalarda bulunan Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, toplantıya Başbakan Ersin Tatar’ın yanı sıra, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Tarım Bakanı Dursun Oğuz ve UBP Genel Sekreteri Ersan Saner’in de katıldığını ifade etti, uzlaşıyı şöyle aktardı:

“Verimli bir toplantı oldu. Prensip olarak İmar Planı’nda Başbakan’ın da endişelerini giderecek bir tadilat çalışması yapılması yönünde oldu. Pazartesi itibarıyla komisyonun kurulması, her gün toplanarak endişeleri giderecek şekilde bir tadilat yapılmasını kararlaştırdık. Bize göre böyle bir tadilat çalışması 1 haftada tamamlanabilir, açıklandığı gibi 6 aya gerek yoktur.

Pazartesi günü bu komisyon kurulacak. Hepimizin kafasında endişeler var. Sayın Başbakan bizden de iyi niyet hamlesi istedi, biz de yapıyoruz, araçlarımızı alıp gideceğiz. Pazartesi itibarıyla çalışmalar başlamazsa, bu sefer bin araç değil, 10 bin araçla geleceğiz.