Mütehitler Birliği Yavru Külliye'den yana taraf oldu! Eyleme destek yok açıklaması yaptı...

Mütehitler Birliği Yavru Külliye'den yana taraf oldu! Destek yok açıklaması yaptı... Yerli Firmaların işin içinde olması yetti...

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, külliye yapımına yönelik oluşturulacak 'insan zinciri' eylemine destek vermeyeceğini açıkladı. Külliye yapımında yerli firmaların yer aldığını belirten Gürcafer, "Eylem, popülizmden öteye gitmeyecek." dedi.

Külliye yapımına karşı çıkan ilk kendisinin olduğunu belirten Gürcafer, paraların deprem yönetmeliğine göre güçlendirilme projelerine harcanmasına ilişkin açıklamalar yaptığını, daha sonra külliye yapımı için harcanacak paranın "Türkiye tarafından verileceği ve yerli müteahhitlerin çalışacağı"nın kendisine iletildiğini söyledi.

"KÜLLİYE YAPIMI EYLEMLE DURDURULAMAZ"

Külliye yapımının eylemle durdurulamayacağı görüşünü paylaşan Gürcafer, "Toplumsal bir tepki konulsaydı en önde ben yürürdüm. Eylem, popülizmden öteye gitmeyecek" dedi.