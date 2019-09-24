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Mutfağında asılı, ‘sıradan resim’ 6 milyon avroluk sanat eseriymiş

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Mutfağında asılı, ‘sıradan resim’ 6 milyon avroluk sanat eseriymiş
Mutfağında asılı, ‘sıradan resim’ 6 milyon avroluk sanat eseriymiş

Fransa’nın başkenti Paris’in yakınlarında yaşayan yaşlı bir kadın, mutfağında asılı ‘sıradan bir resim’ sandığı tablonun İtalyan ressam Cimabue’nin imzasının taşıdığı ve 6 milyon avro (37.5 milyon lira) değerinde olduğu ortaya çıktı.

BBC’deki habere göre Compiegne adlı yerleşim biriminde yaşayan kadının Cimabue’nin, ‘Christ Mocked’ adlı tablosuna sahip olduğundan yıllarca haberi olmadı. Mutfakta, tencereden çıkan buharın geldiği bir noktaya asılan tabloyu gösterdiği eksperlerin incelemesi sonucunda çok değerli bir sanat eseri olduğu anlaşıldı.

Sahibinin dini sembol içerdiği için duvara astığını ve değerini öğrenince çok şaşırdığını belirten eksper Eric Turquin, “Bu tablo Rönesans dönemine ait, Cimabue’nin yaptığı bir serinin parçası” dedi. “6 milyon avroya alıcı bulacağını tahmin ediyoruz” diyen Turquin, tablonun 27 Ekim’de Fransa’da düzenlenecek açık artırmada satılacağını söyledi.

Seriye ait diğer iki tablo, Britanya’nın başkenti Londra’daki Ulusal Galeri ve ABD’nin New York kentindeki Frick Koleksiyonu’nda yer alıyor.

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