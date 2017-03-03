Mutfağınızdaki Zararlı Ürünleri Artık Çöpe Atmanın Zamanı Geldi!

Üzeri çizilmiş ve zararlı kimyasallardan üretilmiş bir tavanın içinde yemek yapmanın ya da ısıya dayanıksız bir plastik kapta sıcak ürünleri saklamanın zararları saymakla bitmez! Sağlıksız mutfak ürünleri farkında olmadan sizi ve ailenizi zehirler...

Hepimizin mutfağında yer alan ve gün boyu kullandığımız "masum" alet ve edevatlar aslında sağlığımızı ciddi derecede tehdit eder!

Peki mutfakta sağlığımızı tehdit eden bu ürünler neler?

Alüminyum tencere ve tavalar, sağlığımıza zarar veren ürünlerin başında gelir. Alüminyumun alzheimer hastalığı ile bağlantısı olduğu uzmanlar tarafından kanıtlanmıştır. Bu malzemeden yapılan pişirme kapları, hafif ve ucuz oldukları için tercih edilse de barındırdığı zararlı maddelerden dolayı son derece sağlıksız. Üstelik zehirleme ihtimali de çok yüksek. Bu tür kimyasal ürünler yerine toprak, seramik güveç vb. ürünler tercih edilmeli.

Plastik malzemeler ve saklama kapları da ısıya maruz kaldığında bozuldukları için tehlike teşkil etmektedir. Isıyla temas ettiğinde kanserojen madde açığa çıkaran plastik yerine paslanmaz çelikten spatula, kepçe gibi gereçler ve cam saklama kapları tercih edilmelidir.

Metal kaplar da asitli ürünlerle etkileşime geçtiği zaman zehirli bir hale gelir. Bu nedenle turşu, domates, limon gibi asit oranı yüksek malzemeleri metal kaplarda muhafaza etmemek gerekir.

Ancak son zamanların en çok tartışılan konusu, teflon maddesi. Teflon kaplamalı tavalar ve tencereler, uzun süredir mutfakların en çok kullanılan ürünlerinden biri. Yapışmaz yüzeyleri sayesinde pişirmede sıkça tercih edilir ayrıca kolay temizliği sayesinde yemek yapanların gözdesidir. Fakat artık teflon mutfak ürünleriyle ilgili pek çok zarar gündeme gelmekte!

Endüstri tarafından üstü kapatılmaya çalışılsa da, teflon ve diğer yapışmaz yüzeyli ürünlerin içinde bulunan poliforlu malzemeler (PFAS), yıllarca süren davalara ve sağlık kampanyalarına rağmen hala kullanılmakta. Zaman içinde aşamalı olarak PFOA kullanımı durdurulsa da polifor ailesinin geldiği yerde bu zararlı kimyasallar hala mevcut. Bu madde, yapışmayan ürünlerde düşük seviyelerde olsa bile PFAS’ın insan vücudunda kalıcı olduğu bilinmekte. İnsanlar ve hayvanlar halen bu kimyasalları içeren yiyecek veya suları tüketmeye devam etmekte...

Teflonun sağlığımıza olumsuz etkilerinden bir diğeri ise, içerisinde bulunan ve yapışmayı önleyen bazı kimyasalların tiroid bezlerinin işleyişini bozuyor olması.

2015'te iki önde gelen çevre-sağlık bilimcisi, içme suyundaki PFOA kirliliğini ispatlayan yeni araştırmalar yayınlamış ve sağlığımız adına öncekilerden çok daha ciddi bir tehdit oluşturduğunu kanıtlamışlardır.

Bu zararlı ürünlerin diğer olumsuz etkileri ise:

Üreme ve gelişimi etkiler.

Karaciğerde doku hasarına neden olur.

Bağışıklık sistemi ile ilgili sorunlar yaratır.

Tümörü destekler.

Kolesterol seviyelerini artırır.

Tiroidlere zarar verir.

Gebelik sırasında veya emzirme döneminde bebekleri etkiler.

Kanseri tetikler.

Peki bu ürünler olmadan yemek pişirmek için hangi ürünleri tercih edebilirsiniz?

Gerçek döküm tava-tencere

Cam

Paslanmaz çelik

Yiyeceklerin yüzeye yapışmaması için ise şunlara dikkat edebilirsiniz:

Tavayı önceden ısıtın.

Tavanıza hafif de olsa yağ sürün.

Pişirdiğiniz yemeğin tavaya değen yüzeyinin kızarmasını bekleyip öyle ters çevirin.

Eğer yapışmaz teflon bir tava/tencere kullanmak zorundaysanız:

ASLA yüksek ısıda kullanmayın.

Her zaman mutfak fanınızı çalışır durumda tutun.

Yapışmaz teflon ürünlerinizi hemen alternatifleri ile değiştirin.