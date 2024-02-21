Mutfak çekmecesinde kokainle yakalandı!

Girne Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada polis memuru Ali Kamalı olguları aktardı.

Polis, 17 Şubat 2023 tarihinde Girne'de bir apartmanda sakin zanlının ikametgahı içerisinde mahkeme emri gereği 20:05-20:50 saatleri arasında Girne Polis Müdürlüğü CÖŞ ekiplerince yapılan aramada; ikametgahın mutfak kısmında tezgah altındaki üstten aşağıya üçüncü çekmecenin alt kısmında şeffaf streç naylon içerisinde 12 adet pakete sarılı ve şeffaf koli bandı ile yapıştırılmış şekilde yaklaşık 6 gram ağırlığında kokain bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının tutuklandığını, uyuşturucunun emare alındığını belirtti.

Polis, ayrıca zanlıya ait cep telefonunun incelenmek üzere emare alındığını açıkladı. Polis, zanlının 18 Şubat tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti.

Polis, bu süre içerisinde zanlının cep telefonunun Data incelemesine, uyuşturucunun da analiz için Devlet Kimya Laboratuvarına gönderildiği ve sonuçların beklendiğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.