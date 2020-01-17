Mutfak Hünerlerini Sergileyecekler…

Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü öğrencileri, “3. Gelenekten Geleceğe Yemek” Yarışmasına katılmak üzere Antalya’ya gitti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, farklı kategorilerde gerçekleştirilecek yarışmada, Yakın Doğu Üniversitesini Can Şişli, Aykın Burcu ve Kerem Nalcı temsil edecek. Öğrencilere, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülen Saner ile öğretim görevlisi Erhun Ekinci de eşlik edecek.

Türkiye Aşçılar Federasyonu ile Antalya Gastronomi ve Eğitimciler Derneği’nin düzenlediği ‘Gelenekten Geleceğe’ Yemek yarışmasında öğrenciler yarışacakları kategoride belirlenen temaya göre, yaratıcılıklarını ön plana çıkararak bir menü hazırlayarak jürinin değerlendirmesine sunacak. Sunumlarda ise tabağın hazırlaması, pişirilmesi ve takdim edilmesi isteniyor.

Geçen Yıl Bronz Madalya İle Döndüler…

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülen Saner, 2019 yılında da yarışmaya katıldıklarını ve yarışmadan Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü Öğrencileri Zerrin Doğanöz ve Okan Dağa’nın bronz madalya kazandıklarını söyledi.

Yarışmaya katılacak öğrencileri belirlemek üzere alanlarında başarılı üç kişilik jüri oluşturulduğunu belirten bunların Prof. Dr. Tülen Saner, jürinin Yakın Doğu Üniversitesi Gastronomi mutfağında yapılan ve yaklaşık 6 saat süren mutfak yarışmasının ardından yarışmaya katılacak öğrencilerin belirlendiğini kaydetti.