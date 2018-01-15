Mutfak masrafı bir ayda 235 TL arttı

Enflasyon cebimizdeki parayı eritirken, istatistikler de, 2017’nin aralık ayı ile 2018 Ocak ayında mutfak masrafımızın yükseldiğini ortaya koyuyor. Geçtiğimiz aralık ayına göre mutfak masrafı % 6.1 arttı

Vatandaş, cebindeki parayı mutfak masraflarına yetiştiremez oldu. Son bir ayda mutfak masrafı % 6.1 oranında arttı.

2017 Aralık ayından Ocak ayına kadar 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için mutfak bütçesine ayırdığı parayı 235.41 TL artırması gerekti. 2017 Aralık ayında 3 bin 813.59 TL olan mutfak masrafı, bir ayda 4 bin 49 TL’ye yükseldi.

Etin yanına bile yaklaşılamıyor

Vatandaşlar, en temel besin maddeleri arasında yer alan etin yanına fiyatından dolayı yaklaşmaya korkar oldu. 1 kilo et kasaplarda 50 ile 55 TL arasında değişirken, markette kemiksiz et 71 TL’yi buldu.

“Eskiden her yemeğe et koyabiliyorduk. Şimdi ise fiyatı yüksek olduğu için çok az almak zorunda kalıyor ya da tavuğa yöneliyoruz” diyen vatandaşlar, etin fiyatının ülke şartlarına göre çok yüksek olduğunu dile getirdi.

Et fiyatının düşmesi gerektiğini belirterek bu yönde yetkililere çağrıda bulunan vatandaşlar, kasapların ve üreticilerin de biraz insaflı olmasını istedi.

Tüp gaz da arttı

Kış aylarının vazgeçilmezi olan tüp gazın fiyatında da artış meydana geldi.

Özele ait olan ve tamamen özel sektörün belirlediği fiyatlar belirli aralıklarla artış gösteriyor. Bir adet ev tipi tüp gazın fiyatı 41 TL’den 45.75 TL’ye yükseldi.

Fiyatlar, marketten markete değişiklik gösteriyor

Bu arada, piyasadaki denetimsizlik yüzünden marketlerde de tam bir fiyat karmaşası yaşanıyor. Marketten markete değişen etiketlerin, yetkili mercilerin denetim eksikliğinden kaynaklandığına inanç belirten vatandaşlar, “Hangi marketten alışveriş yapacağımızı şaşırdık. Bir markette bir malın fiyatı, diğerinkine uymuyor. Etikete bakarak ucuz bir mal alacağımızı umarak girdiğimiz markette, bir malın fiyatının bir öncekinden daha pahalı olduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu.

(kıbrıs)