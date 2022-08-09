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Mutfakta her gün kullandığınız bu ürünlere dikkat: Kanser riskini dört katına çıkarabilir

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ABD'de yapılan yeni bir araştırma, günlük hayatta kullandığımız mutfak gereçlerinden, hazır gıda paketlerine birçok yerde bulunan kimyasalların, kansere yakalanma riskini 4,5 kat artırdığını ortaya çıkardı. Uzmanlar uyarıyor...
Mutfakta her gün kullandığınız bu ürünlere dikkat: Kanser riskini dört katına çıkarabilir

ABD’de yer alan Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde (USC) yapılan yeni bir araştırma, bazı mutfak gereçlerinde ve gıda ürünlerinin ambalajlarında yaygın olarak kullanılan sentetik kimyasalların, kişilerin kansere yakalanma riskini dört kat artırdığını ortaya çıkardı.

Uzmanlar, bu kimyasalların, özellikle hazır yiyeceklerin ambalajında ve ‘yanmaz, yapışmaz’ olarak satılan tencere, tava gibi mutfak gereçlerinde bulunduğunu açıkladı.

Buna göre, günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız bu kimyasalların, kişilerde hepatoselüler karsinom geliştirme riskini artırabileceği ortaya çıktı. ‘Hepatoselüler karsinom’ karaciğer kanserinin en yaygın biçimlerinden biri olarak biliniyor.

MUTFAK GEREÇLERİNDEN, ŞAMPUANLARA…

Uzmanlar, araştırmalarda, günlük hayatında bu tip kimyasallara maruz kalan kişilerin kansere yakalanma olasılıklarının 4,5 kat daha fazla olduğunu belirledi.

ABD’deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, bu kimyasalların her yerde olduğu konusunda uyarılarda bulundu. Uzmanlar, yapışmaz tencere ve tavalardan, temizlik ürünlerine, su geçirmez giysilerden, şampuanlara kadar bu kimyasalların günlük hayatta her yerde olduğu vurgusunu yaptı.

Bu araştırma, son yıllarda kimyasallar üzerine yapılan en kapsamlı araştırmalardan biri olarak kabul ediliyor. Uzmanlar, birçok insanın bunlara o kadar maruz kaldığından ve gelecekte önemli sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalacaklarından korktuklarını da açıkladı.

KANLARINDA KİMYASAL TÜRLERİNE RASTLANDI

USC’de doktora sonrası araştırmacı olan Dr Jesse Goodrich yaptığı açıklamada, “Karaciğer kanseri, karaciğer hastalığındaki en ciddi son noktalardan biridir ve bu, insanlarda kimyasalların, hastalıkla ilişkili olduğunu gösteren ilk çalışmadır.” dedi.

USC ekibi, 200 binden fazla kişiden oluşan bir havuzdan, karaciğer kanseri geliştiren ve sağlıklı olan 50’şer kişiyi seçti. Araştırmacılar, kanser hastalarından alınan kan örneklerini teşhisten önce analiz ettiler ve bunu, hastalığı hiç geliştirmemiş olan kontrol grubuyla karşılaştırdılar.

Sonunda kansere yakalanan birçok kişinin kanında birden fazla kimyasal türü olduğunu buldular.

KANSERE YAKALANMA ORANI 4,5 KAT DAHA FAZLA

Daha yüksek seviyelerdeki kimyasalların, bir kişinin kansere yakalanma riskini de artırdığı belirlendi. Değerlendirmeleri, kimyasallara en çok maruz kalan ve kanında en yüksek oranda kimyasal bulunan kişilerin kansere yakalanma olasılığının 4,5 kat daha fazla olduğunu buldu.

Uzmanlar, kimyasalların, vücudun tükettiği birçok zararlı şey gibi sonunda karaciğere indiğini ve burada hasara neden olduğunu vurguladı.

USC ekibi, bu kimyasalların, karaciğerdeki glikoz metabolizmasını, safra asidi metabolizmasını ve amino asitleri değiştirdiğini de buldu.

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