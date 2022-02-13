  • BIST 2.051,05
  • Altın 800.89129
  • Dolar 13.5003
  • Euro 15.3124
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Mutfakta Sık Sık Yapılan 10 Hata

» »
Mutfakta Sık Sık Yapılan 10 Hata
Mutfakta Sık Sık Yapılan 10 Hata

Mutfakta yapılan bazı küçük hatalar yemeğinizi tatsız bir hale getirirken doğurduğu sonuçlar ile sizi de mutsuz edebilir. Mutfakta yapmamanız gereken hataları sizin için derledik. Hijyen kurallarına uyarak ve belki de farkında olmadan yaptığınız bu hataları düzelterek başarılı sonuçlara imza atabilirsiniz.  

Evde gıda zehirlenmesini önlemek için ellerin mutfak eşyalarının ve gıda hazırlama yüzeylerinin dezenfekte edilmesi gerekmektedir. Bunun için, yiyecekleri hazırlamadan önce elleri ılık sabunlu suyla en az yirmi saniye boyunca yıkamak önemlidir. Mutfakta hijyeni sağlamak için bulaşıkları, kesme tahtalarını ve yemek hazırlamak için kullanılan diğer yüzeyleri mutlaka dezenfekte etmek gerekiyor. 

BU HATALARI YAPMAMAYA ÖZEN GÖSTERİN!

Yanlış kesme tahtası kullanmak: Küçük kesme tahtaları görünüş itibariyle oldukça hoş bir görüntü sunar fakat yemek yaparken küçük yemek tahtası kullanmak kesme aşamasında zorluk çıkarmaktadır. Büyük bir kesme tahtası kullanmak malzemeleri kesme aşamasında oldukça faydalıdır.

Yanlış bıçak kullanımı: Her yemeğin mevcut ürününe göre malzemesine göre bıçak seçilmelidir. Bıçak tercihi yaparken, her iş için çok amaçlı bıçakları tercih etmeniz de fayda var.

Dağınık çalışmak: Mutfakta yapılan en sık hata ise dağınık çalışmaktır. Dağınık çalışmak hazırladığınız ürünlerin hijyeni için de olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.

Soğuk tavaya malzeme eklemek: Pişireceğiniz malzemeleri tava veya tencereye eklerken önceden ısıtılmış olmasına özen gösterin. Tava ya da tencereye de yağ ilave ederken ısınmış olmasına dikkat edin.

Eti hemen kesmek: Eti ocaktan ya da ızgaradan aldıktan sonra birkaç dakika kadar dinlendirin. Eğer eti ocaktan alır almaz keserseniz içindeki suyu yitirirsiniz.

Eti hemen pişirmek: Buzdolabından çıkardığınız eti hemen pişirmeyin. Eğer buzdolabından çıkararak pişirirseniz etin içi çiğ kalacaktır. Et ve balık gibi gıdaları buzdolabından çıkardıktan sonra oda sıcaklığında 15 dakika bekletin sonrasında pişirme işlemini gerçekleştirin.

Yanlış tencere kullanmak: Yemek yaparken kullanacağınız tencereyi doğru seçmek oldukça önemli. Kullanacağınız ürünlerin miktarına göre tencerenin boyutunu ayarlayın.

Baharatı  zamansız eklemek: Yemek pişerken baharatları ekleyerek lezzetin birbirine karışmasını sağlayın.

Doğru tadım yapmamak: Yemek pişirirken doğru zamanlarda tadına bakmayı ihmal etmeyin. Özellikle baharat ve tuz oranında önemli bir detaydır.

Yemeği çok fazla karıştırmak: Bu hata tencere veya tavanın içindeki malzemeleri kırarak, formunu bozuyor ve yemeğin lezzetini kaçırıyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adidas yeni sütyen serisini 25 çıplak memeyle tanıttı: Her şekil ve büyüklük için konfor11 Şubat 2022 Cuma 21:14
  • Elon Musk’ın yazışmaları ortaya çıktı: Oğlu kollarında ölmüş11 Şubat 2022 Cuma 20:31
  • Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı 18 Şubat’ta Açılıyor11 Şubat 2022 Cuma 17:28
  • Erbaş'tan 'kripto para' açıklaması: Şu an itibariyle...11 Şubat 2022 Cuma 10:47
  • Aylar önce kaybolan kedilerini futbol maçında sahaya girince buldular10 Şubat 2022 Perşembe 20:34
  • Berlin Film Festivali korona gölgesinde başlıyor10 Şubat 2022 Perşembe 09:59
  • Her Sene 3 Milyon Kişi Sigaradan Hayatını Kaybediyor10 Şubat 2022 Perşembe 01:42
  • Büyüme Ve Gelişme Döneminde Doğru Bilinen Yanlışlar10 Şubat 2022 Perşembe 00:40
  • Norveçli Araştırmacılar, Ömrü 13 Yıl Uzatan Beslenme Şeklini Anlattı10 Şubat 2022 Perşembe 00:27
  • Kurt Zouma'nın işkence ettiği kediler elinden alındı09 Şubat 2022 Çarşamba 22:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti