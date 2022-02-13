Mutfakta Sık Sık Yapılan 10 Hata

Mutfakta yapılan bazı küçük hatalar yemeğinizi tatsız bir hale getirirken doğurduğu sonuçlar ile sizi de mutsuz edebilir. Mutfakta yapmamanız gereken hataları sizin için derledik. Hijyen kurallarına uyarak ve belki de farkında olmadan yaptığınız bu hataları düzelterek başarılı sonuçlara imza atabilirsiniz.

Evde gıda zehirlenmesini önlemek için ellerin mutfak eşyalarının ve gıda hazırlama yüzeylerinin dezenfekte edilmesi gerekmektedir. Bunun için, yiyecekleri hazırlamadan önce elleri ılık sabunlu suyla en az yirmi saniye boyunca yıkamak önemlidir. Mutfakta hijyeni sağlamak için bulaşıkları, kesme tahtalarını ve yemek hazırlamak için kullanılan diğer yüzeyleri mutlaka dezenfekte etmek gerekiyor.

BU HATALARI YAPMAMAYA ÖZEN GÖSTERİN!

Yanlış kesme tahtası kullanmak: Küçük kesme tahtaları görünüş itibariyle oldukça hoş bir görüntü sunar fakat yemek yaparken küçük yemek tahtası kullanmak kesme aşamasında zorluk çıkarmaktadır. Büyük bir kesme tahtası kullanmak malzemeleri kesme aşamasında oldukça faydalıdır.

Yanlış bıçak kullanımı: Her yemeğin mevcut ürününe göre malzemesine göre bıçak seçilmelidir. Bıçak tercihi yaparken, her iş için çok amaçlı bıçakları tercih etmeniz de fayda var.

Dağınık çalışmak: Mutfakta yapılan en sık hata ise dağınık çalışmaktır. Dağınık çalışmak hazırladığınız ürünlerin hijyeni için de olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.

Soğuk tavaya malzeme eklemek: Pişireceğiniz malzemeleri tava veya tencereye eklerken önceden ısıtılmış olmasına özen gösterin. Tava ya da tencereye de yağ ilave ederken ısınmış olmasına dikkat edin.

Eti hemen kesmek: Eti ocaktan ya da ızgaradan aldıktan sonra birkaç dakika kadar dinlendirin. Eğer eti ocaktan alır almaz keserseniz içindeki suyu yitirirsiniz.

Eti hemen pişirmek: Buzdolabından çıkardığınız eti hemen pişirmeyin. Eğer buzdolabından çıkararak pişirirseniz etin içi çiğ kalacaktır. Et ve balık gibi gıdaları buzdolabından çıkardıktan sonra oda sıcaklığında 15 dakika bekletin sonrasında pişirme işlemini gerçekleştirin.

Yanlış tencere kullanmak: Yemek yaparken kullanacağınız tencereyi doğru seçmek oldukça önemli. Kullanacağınız ürünlerin miktarına göre tencerenin boyutunu ayarlayın.

Baharatı zamansız eklemek: Yemek pişerken baharatları ekleyerek lezzetin birbirine karışmasını sağlayın.

Doğru tadım yapmamak: Yemek pişirirken doğru zamanlarda tadına bakmayı ihmal etmeyin. Özellikle baharat ve tuz oranında önemli bir detaydır.

Yemeği çok fazla karıştırmak: Bu hata tencere veya tavanın içindeki malzemeleri kırarak, formunu bozuyor ve yemeğin lezzetini kaçırıyor.