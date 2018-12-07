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Mutfaktaki tüp patladı: 1 ağır yaralı

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Yeşilyurt’ta bu sabah bir evin mutfağındaki gaz kaçağı sonucu çıkan yangında ev sahibi 83 yaşındaki Nazım Öncen ciddi şekilde yaralandı
Mutfaktaki tüp patladı: 1 ağır yaralı

06.30 sıralarında başlayan yangın nedeniyle ellerinde ve yüzünde ciddi yanıklar meydana gelen Öncen, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, bugün saat 06.30 sıralarında Yeşilyurt'ta, Şht Hüseyin Ekizer Sokak’ta bulunan Nazım Öncen’e (E-83)ait evin mutfağında muhtemel gaz kaçağından dolayı, Öncen’ingaz ocağını yakmaya çalıştığı sırada biriken gazın alev alması sonucu yangın çıktı.
Gazın alevlenmesiyle Nazım Öncen’in ellerinde ve yüzünden ciddi yanıklar meydana geldi. 

Mutfak ve içindeki eşyaların yandığı, diğer odaların ise isten zarar gördüğü yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

83 yaşındaki Nazım Öncen’in tedavisinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde devam ettiği ve polisin yangınla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.

FOTO: ARŞİV

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