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Mutfaktan seslendi... "Saray hükümeti, bile isteye halkımızı fakirleştiriyor"

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Kılıçdaroğlu mutfağından ikinci kez halka seslendi
Mutfaktan seslendi... "Saray hükümeti, bile isteye halkımızı fakirleştiriyor"

Kılıçdaroğlu mutfağından halka seslendi: İktidar olmak bana yetmiyor, kuru ekmek kavgasını bitiremiyorsam ne yapayım ben iktidarı?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu helalleşme videosunun ardından evinin mutfağından ikinci kez halka seslendi. "Sizden ricam, birbirimize yönelik tüm önyargılarımızı birkaç dakikalığına bir kenara bırakmamızdır. Bu gece beni kulağınızla değil, kalbinizle dinleyin; çünkü yoksulluğumuzu konuşacağız. Yoksuluz ve bizi daha da yoksullaştırmak istiyorlar" diyen Kılıçdaroğlu konuşmasında şunları söyledi:

  • Emeğinizin değeri ucuzlayacak ki batılının dolarına peşkeş çekilebilsin. Sarayın gelecek için ülkemize artık tek bir vaadi var, o da emekçinin sömürüsü.

  • Ben hem büyümenin, hem de daha fazla eşitliğin mümkün olduğuna inanıyorum. Ben fakir fukaranın iyice fakirleştirilmesi üzerinden ihracatçıların daha çok dolar kazanmasına katiyen karşıyım.

  • Ben, sosyal devlete inanıyorum. Ben fakirliği söküp atarsam bu topraklardan halkımın duasını alırım. İşte o da bana yeter.

  

  • Hayatımın bu aşamasında ardımda bırakacağım mirası düşünüyorum ben geceleri. Bu fukaralığı, bu kuru ekmek kavgasını bitiremiyorsam ne yapayım ben iktidarı?

  • Sevgili gazeteciler, lütfen artık strateji falan demeyin. Strateji bizim işimiz değildir, o gençlerin işidir. Ben milletimle helalleşme aşamasına geçmiş bir siyasetçiyim. Benim öyle stratejilerle falan işim olmaz.

  • Farkında bile değiliz. Soğuk odalarda uyuyor yavrularımız, aç karnına ders çalışıyorlar, okula gidemiyor bir kısmı. Yetersiz beslenme hasta ediyor onları.

  • Nefsine yenilen sorumsuz liderler ve iktidarlarının yapamadığını ben yapmak istiyorum. Hayatımın bu aşamasında ne eyleyim ben sarayları, paraları… Ben nefsimi körelteli çok uzun yıllar oldu. Tek bir muradım var; o da milletimin gelecekte bana dua etmesidir. Bu kadar.

  • Türkiye tarihinde ilk defa bir iktidar, yani bu saray hükümeti, bile isteye halkımızı daha da fakirleştiriyor.

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