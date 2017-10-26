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Müthiş iddia!.. Nişanlıya 950 bin Stg.’ye malikane!..

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Müthiş iddia!.. Nişanlıya 950 bin Stg.’ye malikane!..
Halkın Sesi Gazetesi ünlü bir politikacının Çatalköy’de 950 bin sterlin değerinde, malikaneyi aratmayan üç katlı bir ev satın aldığını iddia etti.

Gazete haberinde, söz konusu politikacının yeni nişanlısına İngiltere’de yaşayan bir Kıbrıslı Türk’ten üç katlı, tenis kortlu, sıcak/soğuk havuzlu ve etrafı kale gibi duvarlarla çevrili bir malikane aldığını yazdı.

Söz konusu politikacının ev için 950 bin sterlin, yaklaşık 5 milyon TL’yi peşin ödediği de iddia edildi.

Gazete, söz konusu siyasetçinin haftasonları nişanlısının erkek kardeşiyle evin tenis kortunda bol bol tenis oynayarak stres attığını kaydetti.

İsmi açıklanmayan siyasetçinin kim olduğu ve bu parayı nereden bulduğu ise merak ediliyor.

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