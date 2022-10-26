Mutlaka doktora gitmeniz gereken 11 hastalık belirtisi

Her yıl arabanızı mutlaka bakıma götürüyorsunuz peki ya kendi sağlığınızı arabanızın bakımı kadar ciddiye alıyor musunuz? Yapılan son araştırmalara göre, sağlık endişesi olan kişilerin yüzde 50'si doktora gitmemeyi tercih ediyor. Ancak uyaralım nedensiz kilo kaybı, aşırı yorgunluk, kanama gibi değişiklikler mutlaka doktora gitmenizi söyleyen ciddi sinyallerdir. Bu nedenle vücudunuzu mutlaka gözleyin ve dinleyin!

Biz de haberimizde siz elmaelma.com okurları için vücuduzu kontrol ederken özellikle dikkat etmeniz gereken 11 noktayı derledik. İşte size 'mutlaka doktora gitmeniz' gerektiğini söyleyecek 11 işaret...

Beyin

Basit egzersizler yaparak beyninizin nasıl çalıştığını mutlaka kontrol edin. Bunun en iyi yol da cep telefonunu bir kenara bırakmak. Mesela telefon numaraları, haritalar, yol tariflerini ezberlemeye çalışın. Bir sudoku bulmacası çözmeyi deneyin. Eğer bulmacayı çözerken kolayca dikkatiniz dağılıyorsa teknolojiden uzak durmanız gerektiğini bilin. Beyninizi kitap okumak gibi yeniden forma sokacak aktivitelere yönelin.

Gözler

Her 10 kadından birinde anemi olduğunu hep hatırlayın. Bu nedenle alt göz kapağınızı aşağıya çekin ve göz bebeğinizin altındaki dokunun solgun mu parlak mı olduğunu kontrol edin. Gözaltında sarı renkler görüyorsanız karaciğer rahatsızlığı yaşıyor olabilirsiniz ve mutlaka bir uzmana görünmeniz gerekiyor demektir. Yüksek tansiyon, diyabet ve bazı kanserler de göz kontrollerinde ortaya çıkabilir.

Dil

Dil sağlıkla ilgili bir sorun yaşadığınızda ilk sinyal veren organlardan biridir. Bu nedenle mutlaka düzenli kontrol edilmesi gerekir. Her gün dişlerinizi fırçalarken mutlaka dilinizi de kontrol edin. Aşırı kırmızı bir dil B12 eksikliğinin işareti olabilir. Siyah ve tüylü görünümlü bir dil ağızdaki bakteri miktarının yüksekliğini ve diş hijyenindeki bozulmayı gösterir.

Ayaklar

Yaşlandıkça yada hormonel değişiklikler yaşadıkça ayaklarımızın şekli ve boyutlarının değiştiğini biliyor muydunuz? Ayaklarınızı düzenli kontrol etmek değişikliklere karşı önlem almayı da kolaylaştırır. Mesela tabanlık ve destek ürünleri gibi. Ayaklarınızın görüntüsü ve ayakkabı içindeki hislerini iyi takip edin. Eğer bir sıkıntı olduğunu düşünüyorsanız mutlaka ayak ölçümü yaptırın.

Bacaklar

Eğer bütün gün ayakta durduğunuz yada oturduğunuz bir işiniz varsa varis olma ihtimaliniz yüksek. Bir de buna hamilelik, sigara tüketimi ve ekstra kilolar eklenirse varis canınızı çok sıkabilir. Varis eğilimli damarları gözle görebilir ve elle hissedebilirsiniz. Genellikle ağrı ve kaşıntı yaparlar. Ayna karşısında düzenli kontrolü mutlaka yapın. Normal görünmeyen damar yapıları için zaman kaybetmeden doktora gidin.

Karın

Karnınızın görünümüne ve size verdiği hislere karşı mutlaka dikkatli olun. Bu özellikle yaşınız ilerledikçe çok hayati olabilir. Yeni bir ağrı, şişkinlik hissi, ısrarcı kabızlık ve ishal kanserden kalp ve karaciğer hastalığına kadar pek çok sıkıntının habercisi olabilir. Bel çevrenizin genişliğini düzenli olarak ölçün. Ani ve sebepsiz kilo değişikliklerini ciddiye alın ve dışkınızın normal göründüğünden emin olun.

Tırnaklar

Sürekli oje kullanan biriyseniz tırnaklarınızın size verdiği sinyalleri kaçırıyor olabilirsiniz. Bu nedenle bir kaç haftada bir tırnaklarınızı ojesiz bırakın ve görünümlerini inceleyin. Sarı renginde kalıcı bir bozulma varsa mutlaka doktora görünün. Tırnaklardaki bozulmalar mantar enfeksiyonlarından, sedef hastalığına, trioid bozukluğundan diyabete kadar bir çok hastalığın işareti olabilir. Kırılgan ve soluk tırnaklar besin eksikliği belirtisi de olabilir. Günlük beslenmenize meyve ve sebzeleri eklemek, dengeli bir diyet yapmak ve multivitamin destekleri sorunun aşılmasına yardımcı olabilir.

Rahim

Yılda ortalama 3 bin kadına rahim ağzı kanseri teşhisi konuluyor. Bundan kaçınmanın en basit yolu ise smear testi vermektir. 25 ila 49 yaşları arasındaki kadınlar smear testine üç yılda bir devam etmeli ve 50 ila 64 yaşları arasındaki kadınlar her beş yılda bir tekrarlatmalı. Seks sırasında veya sonrasında anormal kanama çekiyorsanız mutlaka doktorunuza danışın. Diğer belirtiler arasında sıra dışı vajinal akıntı, seks sırasında rahatsızlık veya ağrı ve bel ağrısı da var.

Göğüsler

Meme kanserine karşı göğüslerinizi düzenli kontrol etmeniz çok önemli. Bunu aynada, duşta, yatakta uzanırken ve eşinizden yardım alarak yapabilirsiniz. Göğüslerinizi tanıyın ve sizin için normal olanı mutlaka öğrenin. Bu olası değişiklikleri fark etmenizi kesin olarak sağlayacaktır. Eğrilme, çukurlaşma, cilt dokusunda değişiklikler, şişkinlik, kalınlaşma hissi, koltukaltında sürekli ağrıları önemseyin.Meme başı boşalması ve meme ucunda veya yakınında kızarıklık veya kabuklanma olup olmadığına bakın.

Kalp

Kadınlar kalp hastalıklarını çoğunlukla mide bulantısı şeklinde hissederler. Erkeklerden farklı olarak göğüs ağrısı yaşamayabilirler. Ağrı daha çok omuz ve boyunda olabilir. Bu tip sıkıntılar yaşıyorsanız mutlaka tansiyon kontrolü yaptırın. 40 yaşın altındaysanız her 5 yılda bir iyi bir kalp sağlığı taramasından geçin. 40 yaşın üstündeyseniz tansiyon kontrollerini sıklaştırın.

Cilt

Cildinizdeki şüpheli değişiklikleri ciddiye alın. Banyodan sonra cildinizi mutlaka inceleyin. Çünkü değişikliklerin farkına varmak önemli. Şeklinde, boyutunda ve renginde değişiklik olan benlerinizi ciddiye alın. Kaşındı ve kanama semptonları mutlaka doktora görünmeniz gerekin durumlardır.

Testisler

Sıradaki madde erkekler için hayati öneme sahip. Beyler testis kanserine karşı testislerinin görünümlerini mutlaka kontrol etmeliler. Son 50 yılda iki katına çıkan testis kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor. Testis kontrolünün en iyi sonuç verdiği yer sıcak bir duş anı. Sıcağın etkisi altındaki testislerinizin görüntüsünde ve boyutundaki farklılıklar normal değilse mutlaka bir uzmana görünün. Aynı zamanda sertlik ve şişlikleri de önemseyin.