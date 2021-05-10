Mutlu Bir Çocukluk İçin Hayal Gücünü Harekete Geçir!

Uzman Çocuk ve Ergen Psikoloğu Çağla Akarsel hayal güçleri desteklenen çocukların özgüvenli ve mutlu bireyler olarak yetiştiklerini vurgulayarak çocukların sanatla iç içe büyümeleri gerektiğini söylüyor. Akarsel, bütün çocukları Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin düzenlediği “Çocukları Sanatla Buluşturuyoruz” projesine katılmaya davet ediyor.

Her çocuğun sahip olduğu zengin hayal gücünü harekete geçirmek, özgüvenli ve mutlu bir çocukluğun en önemli anahtarlarından biri. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Genel Koordinatörü Çocuk ve Ergen Psikoloğu Çağla Akarsel, sanatla desteklenmiş güçlü bir hayal gücünün mutlu çocukların mutlu bireylere dönüşmesi için vazgeçilmez olduğunu söylüyor. Bunun için en kritik rol okullara ve ebeveynlere düşüyor!

Ebeveynliğin, çocukların gelişimsel dönemine rehberlik eden yol gösterici bir süreç olduğunu söyleyen Çağla Akarsel, çocuğu sanatla buluşturarak kendisini keşfedeceği fırsatlar yaratmak konusunda anne ve babalara büyük bir sorumluluk düştüğünü söylüyor. Akarsel, “Ebeveynlerin özgüvenli ve başarılı çocuklar yetiştirmesi için çocukların yeteneklerini keşfedebilecekleri, kendilerini ortaya koyabilecekleri ve arkadaşlık ilişkilerini güçlendirebilecekleri farklı sanat dallarına yönlendirilmeleri oldukça önemli. Bununla birlikte, anne ve babasını model alan çocuk, onların davranışlarını taklit ederek kendini geliştirmeye çalışacaktır” ifadesini kullanıyor.

Sanat, çocuklara kendilerini ifade etme fırsatı veriyor

Sanatın en önemli işlevlerinden biri çocuklara kendilerini ifade edebilecekleri alanlar açmak. Müzikten resime, dramadan dansa, tasarımdan güzel sanatların çeşitli alanlarına dokunan sanatsal etkinlikleri, çocukların tüm duyularını kullanarak keşifler yaptıkları, kendilerini tanıdıkları ve içsel olarak dışavurumcu bir tutum sergileyebildikleri aktiviteler. Psikolog Çağla Akarsel, “Bu aktiviteler çocukların içlerinden geldiği gibi özgürce fikirlerini ortaya koyabilecekleri eşi benzeri olmayan bireysel yetenekleri harekete geçiriyor” diyor. Akarsel ayrıca, “Sanatla bütünleşen çocuk çevrelerini daha iyi gözlemleyip deneyimlerini sanatla harmanlıyor. Sanatsal etkinlikler ile kendilerini keşfederken de planlama, tercih yapma, deneyimleme, düzeltme ve girişimcilik becerilerini geliştiriyorlar” ifadesini kullanıyor.

Sanatsal etkinlikler beyin gelişimine destek oluyor

Yapılan araştırmaların çocukların sanatla iç içe olmasının beyin gelişimine de destek olduğunu belirten Çağla Akarsel, erken yaşta çocuklarını sanatın herhangi bir dalı ile tanıştırmalarının önemini vurguluyor. Akarsel, araştırmaların erken yaşlarda müzik, dans, yazarlık, resim gibi sanatsal etkinliklerle buluşan çocukların empati, paylaşım, işbirliği ve bilişsel gelişim gibi özelliklerinin daha iyi geliştiğini gösterdiğini söylüyor. Akarsel, “Ergenlik döneminde de çocukları kitle iletişim araçlarının etkisinden uzaklaştırmak ve bireysel kimlik gelişimini desteklemek için sanatla buluşmaları oldukça önemlidir. Özellikle ergenlik dönemi ruhsal sorunları ortadan kaldırmak için sanatın oldukça faydalı olduğu görülmektedir” ifadesini kullanıyor.

Çocukları Sanatla Buluşturuyoruz

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin de çocukları sanatla buluşturan etkinliklere büyük bir önem verdiğini söyleyen Çocuk ve Ergen Psikoloğu Çağla Akarsel, bütün çocukları, “Çocukları Sanatla Buluşturuyoruz” projesine katılmaya davet ediyor. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin KKTC Milli Eğitim Bakanlığı desteği ile hayata geçirdiği “Çocukları Sanatla Buluşturuyoruz” projesine Kuzey Kıbrıs’taki tüm ilk, orta ve liselerdeki öğrenciler katılabiliyor. Proje kapsamında, Lefkoşa Dereboyu’ndaki Günsel Sanat Müzesi, Yakın Doğu Üniversitesi Yerleşkesindeki Günsel Ofis Müzesi ve Lefkoşa Surlariçi Şehir Müzesinde yer alan ödüllü ressamların eserleri ile ilgili öğrenciler öykü, şiir ve kompozisyonlar kaleme alacak.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi programlarında olduğu gibi, çocuklar yaşlarına göre Dünya (6-8 yaş), Güneş (9-11), Galaksi & Evren (12-17) olarak gruplandırılacak. Proje ön jürisinin her yaş grubuna uygun olarak belirlediği üçer eser, dijital ortamda okullara ulaştırılarak çocuklardan bu eserlerle ilgili hayal güçlerini kullanarak öykü, şiir veya kompozisyonlar yazmaları istenecek. Ön jüri incelemesini geçen öykü ve kompozisyonlar büyük jüri tarafından içerik, anlatım ve yazım kuralları açısından değerlendirilerek her yaş grubu için dereceye giren ilk üç belirlenecek.

Çocukların, ressamların eserlerinden etkilenerek hayal güçleri ile yazacakları öykü ve kompozisyonları email yoluyla geleceginyazarı@ ozaygunselcocukuniversitesi. org adresine göndermeleri için son tarih ise 30 Mayıs 2021 olarak belirlendi.