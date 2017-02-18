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Mutlu bir evliliğin gerçek sırrı! Düşündüğünüz şey değilmiş

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Mutlu bir evliliğin gerçek sırrı! Düşündüğünüz şey değilmiş
Mutlu bir evliliğin gerçek sırrı: İlişkilerinde mutlu olan çiftler, diğer kişilerin ne kadar çekici olduğunu düşündüklerini bilinçsiz bir şekilde arka plana atıyor.

Bu olaya “algısal değer düşürme” adı veriliyor.

• Bir ilişkisi olan insanlar kendine eş arayan insanları daha az çekici buluyor.

• Bu, sadık kalmayı kolaylaştırmak için bilinçsiz bir şekilde meydana geliyor.

 

Mutlu bir evliliğin sırrı ortaya koyuldu: Her şey diğer insanları daha az çekici bulmakla ilgili.

 

Araştırmacılar, insanların diğerlerinin çekiciliğini azaltmak, onları gerçekte olduklarından daha az çekici olarak algılamak için kullandıkları “kapatma” mekanizmasını keşfettiler.

 

Rutgers ve New York Üniversitesi uzmanları bu olaya “algısal değer düşürme” adını veriyor.

 

Bu yeni çalışma bu olayın neden meydana geldiğini ortaya koymuyor, ama bazı çiftlerin nasıl bu işin üstesinden gelebildiğini açıklıyor. Araştırmacılar, insanların diğerlerinin çekiciliğini azaltmak için kullandıkları “kapatma” mekanizmasını keşfettiler. Bu mekanizma, ilişkinizde mutlu olduğunuz zaman daha kuvvetli oluyor. Bu olaya “algısal değer düşürme” adı veriliyor.

 

Çalışmanın başyazarı Rutgers Üniversitesinden Shana Cole, baştan çıkarıcı bir durumla karşılaştıklarında insanların motivasyonel tepkisinin çekiciliği değersizleştirmek olduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:

 

“Sadık insanlar, partnerleri ile mutluysa, özellikle de, çekici kişiyi ilişkileri için bir tehdit olarak görüyorlarsa, potansiyel partnerleri diğer insanlara oranla daha az cazip bulur.”

 

Evli kişilerin %30-60’ı evlilikleri esnasında aldatıyor.

 

Yapılan bu yeni çalışma bunun nedenini ortaya koymuyor ama bazı insanların nasıl sadık kalabildiğini açıklıyor.

 

Çalışma için 54 heteroseksüelden oluşan bir ekip kuruldu ve bunlara iki erkek ve iki kadın grubunun yüzleri gösterildi.

 

Grupların her birinde 11 resim vardı. Bunların bir orijinaldi, diğer 10 tanesi ise aynı yüzün özel bir yazılımda, daha az ve daha çok çekici olacak şekilde üzerinde oynanmış haliydi.

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