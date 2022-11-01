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Mutlu bir evlilik kalp krizinden iyileşmeyi hızlandırabilir

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Araştırmalar, mutlu bir evliliğin kalp krizi hastalarının hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olduğunu ortaya çıkardı.
Mutlu bir evlilik kalp krizinden iyileşmeyi hızlandırabilir

ABD’deki Yale Üniversitesi’nden bilim insanları, “destekleyici ve sevgi dolu” bir eşe sahip olmanın, hastaneye yeniden yatırılma veya göğüs ağrısı çekme riskini önemli ölçüde azalttığını buldu.

Times’ta yer alan habere göre, araştırma için ABD’de yer alan 103 hastanede kalp krizi geçiren ve ortalama yaşı 47 olan 1.593 evli yetişkin incelendi.

Katılımcılara tatmin edici bir cinsel yaşamları olup olmadığı, “ciddi ilişki sorunları” yaşayıp yaşamadıkları ve “en yakın sırdaşları”nın eşleri olup olmadığı soruldu.

Hastalar evliliklerinin ne kadar mutlu, sevgi dolu ve stressiz olduğuna göre üç gruba ayrıldı. Sağlıkları ve iyileşme süreçleri kalp krizi geçirdikten sonraki bir yıl boyunca doktorlar tarafından yakından izlendi.

KADINLAR İÇİN ORANLAR DAHA YÜKSEK

Sonuçlara göre, en mutsuz evliliklere sahip hastaların göğüs ağrısı bildirme olasılığı, evlilik stresi hafif olan veya hiç olmayanlara göre yüzde 67 daha fazlaydı. Evlilik stresi ölçeğinde en yüksek puanı alan grubun, gelecek yıl herhangi bir nedenle hastaneye yeniden kabul edilme olasılığı da yüzde 50 daha fazla çıktı.

Kadınların evliliklerinin mutsuz olduğunu bildirme olasılıkları erkeklerden daha yüksekti, bu da kadınların kalp krizinden ölme olasılığının daha yüksek olduğu anlamına geliyor. On kadından neredeyse dördü, on erkekten üçü ile karşılaştırıldığında şiddetli evlilik stresi bildirdi. Uzmanlar, bunun “kadınların sağlığı üzerinde daha fazla evlilik stresi yükü olduğunu gösteren önceki çalışmalarla tutarlı” olduğunu söyledi.

Mutsuz evlilikler, kalp atış hızını ve kan basıncını artıran ve potansiyel olarak kalp krizlerine neden olan kortizol gibi stres hormonlarının seviyelerinin artmasına neden olurken uzmanlar mutlu bir evliliğin iyileşme sürecini hızlandırabileceğine inanıyor. Eşler insanları ilaç almaya, egzersiz yapmaya ve sağlıksız alışkanlıkları azaltmaya teşvik ederek kalplerini güçlü tutuyor.

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