Mutlu çiftler, sosyal medyada ilişkileri hakkında daha az paylaşım yapıyor

Araştırmalara göre, daha sık paylaşım yapan kişilerde, psikopat olma eğilimi daha yüksek

Sosyal medya, bugün, gerçek manada bireylerin psikolojilerini, alenen yansıttıkları mecraların başında geliyor. Bireyler, yaşadıkları hayata dair birçok şeyi sosyal medyada anlık olarak paylaşıyorlar. Bunlardan birisi de ilişkileri hakkındaki detayları, sosyal medya araçlarını kullanarak paylaşımlarda bulunmak. Bu kimi zaman mutluluk kimi zamansa mutsuzluk anlamına gelebiliyor.

Bu konuda çalışma yapan araştırmacılar, daha fazla paylaşım yapan çiftlerin neden daha az mutlu oldukları üzerine, bazı bulgular ortaya koyuyor. Independent’dan Jessica Brown’ın haberleştirdiği, Gaia Dergi tarafından Türkçe'ye çevrilen habere göre, sosyal medya paylaşımlarına yönelik bazı bulgular şu şekilde:

1. Daha sık paylaşım yapan kişilerde, psikopat olma eğilimi daha yüksek

Geçen yıl 800 kişi üzerinde gerçekleştirilen bir araştırma, narsisizm ve psikopatinin, insanlar üzerindeki etkilerinin kişiden kişiye değişiklik gösterebileceğini öngördüler. Bu değişiklik ise, sosyal paylaşım sitelerinde yayınladıkları selfie’lerin paylaşım sayısı ve paylaşılan bu görüntülerin ne kadar düzenlendiği ile ilgili.

2. Ve narsizim

410 katılımcının katıldığı bir araştırmaya göre, Facebook‘ta fotoğraf paylaşmak, etiketlemek ve yorum yapmak hem kadınlar hem de erkekler için narsisizm ile ilişkilendirildi.

Sürekli durum güncellemeleri de bu durumla bağlantılı bulundu.

3. Facebook dışında kalan insanlar daha mutlu

Mutlu bireyler, mutlu çiftler yaratıyor. Bu aşikar bir durum. Ve yapılan araştırmalara göre daha mutlu kişiler, Facebook’u daha az kullanıyor. Danimarka’da yapılan bir araştırmada, bir hafta boyunca Facebook’u hiç kullanmayan katılımcıların, normal standartlarında kullanmaya devam eden kontrol grubundan, çok daha mutlu oldukları gözlemlendi.

Bir başka çalışmada ise, Facebook’ta daha fazla zaman harcamanın kötü bir psikolojiyle bağlantılı olabileceği saptandı.

Araştırmacılar, bunun sebebi olarak, insanların, başkalarına yönelik geçirdikleri zamanın çoğunluğunun, olumsuz bir şekilde harcanmasından kaynaklandığını belirtti.

4. Daha sık paylaşım yapan çiftler güvensiz

Yapılan bir çalışmada, ilişkileri hakkında sıklıkla paylaşım yapan çiftlerin güvende hissetmeme ihtimalinin daha yüksek olduğu keşfedildi.

Northwestern Üniversitesi‘nden araştırmacılar 100’den fazla çift ile yapılan bir araştırmanın sonuçlarını yayımladı. Şayet kişiler, ilişkilerinde kendilerini güvensiz bir noktada hissediyorsa, sosyal medyada daha çok paylaşım yapıyorlar.

5. Mutluluk, online olmanıza bağlıdır

Albright College’da yapılan araştırmalar sonucunda sosyal medyada duyulan “benlik”arzusu ilişkileri kötü yönde etkiliyor. Özetle çalışma diyor ki: “Oturumunuzu kapatın ve sevgilinizle uzun uzadıya bir yürüyüşe çıkın.”