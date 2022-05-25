Alanında bir ilk olan “Mutlu Çocuklar Anne-Baba El Kitabı’nın” tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın öncülüğünde, Prof. Dr. Ayşe Işık Gürşimşek, Prof. Dr. Sibel Dinçyürek ve Prof. Dr. Nergüz Bulut Serin’in kaleme aldığı “Mutlu Çocuklar Anne-Baba El Kitabı” tanıtım etkinliği Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşti.

Tanıtım etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, çocukların geleceğimiz olduğuna vurgu yaparak onların en iyi şekilde yetiştirilmesinin önemine değindi.

Sibel Tatar, söz konusu kitabın bu anlamda ebeveynlere ve tüm eğitmenlere ışık tutacağını ifade ederek emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Kitabın yazarlarından Prof. Dr. Ayşe Işık Gürşimşek de konuşmasında 4 ana bölümden oluşan kitabın içeriğiyle ilgili bilgiler verdi.

Gürşimşek, birinci bölümde sağlıklı gelişme, ikinci bölümde güvenli bir aile ortamında yetişme, çatışma çözümleme konularının ele alındığını, üçüncü bölümde, duygusal açısan sağlam olma, zorbalıkla başa çıkabilme, dördüncü bölüm ise sosyal medya bağımlılığı ve stresle mücadele etme gibi konuları içerdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da değerli bir eserin ortaya çıktığını belirterek tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Tatar, “Çocuklarımızı nasıl mutlu edebiliriz onları geleceğe nasıl hazırlayabiliriz ki KKTC daha güçlü bir yapıyla yoluna devam edebilsin, gelişen bilimsel çalışmalar ışığında onları yönlendirmek önemli, tüm eğitim camiasının faydalanabileceği değerli bir kitap, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” edi.

Konuşmaların ardından kitabın yazarlarına ve bu önemli projeye katkı koyanlara teşekkür plaketi veridi.

İlk baskısı, KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan kitabın, ikinci baskısı ise K.T. Vakıflar İdaresi sponsorluğunda yapıldı.

Kitap, tanıtım etkinliği ve söyleşilerle de halkla buluşturulacak.

26 Mayıs Perşembe günü Cumhurbaşkanının Eşi Sibel Tatar öncülüğünde ülke genelinde tüm devlet ilkokullarında başlayacak olan Mutlu Çocuklar Ebeveyn Söyleşileri’nde Mutlu Çocuklar Anne Baba El Kitabı ücretsiz olarak Cumhurbaşkanlığı tarafından dağıtılacak.