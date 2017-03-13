Mutlu eden 5 besin

Mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin, eksikliğinde uyku düzeninden obeziteye kadar pek çok sağlık sorununa neden olabiliyor. Peki bu hormonu artırmanın bir yolu var mı? Yiyerek mutlu olmak mümkün mü?

Araştırmacılar, gülmek, uyumak-dinlenmek, sevdiklerinde vakit geçirmek ve evcil hayvanlarla oynamanın insanın kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olduğunu söylüyor. Elbette birçok kişi için mutluluk yaratan bir başka unsur ise yemek yemek… Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, yemek ve mutluluk arasında, serotonin hormonuna bağlı, bilimsel olarak kanıtlanmış bir ilişki olduğunu söylüyor.

Mutluluk hormonu olarak bilinen ‘serotonin’, ruh halimiz üzerinde etkili olduğu gibi iştah metabolizmasında da önemli bir rol oynuyor. Yapılan araştırmalar serotonin eksikliğinin uykusuzluk, yeme bozukluğu, depresyon, migren ve hatta obeziteyi tetikleyebileceğini gösteriyor. Egzersiz yapmak, güneş ışığından D vitamini almak, stresten uzak durmaya çalışmak gibi tükettiğimiz bazı gıdaların da serotonin hormonunu arttırdığını söyleyen Gündüz vücudumuzdaki serotonin miktarının artmasını sağlayacak besinler hakkında bilgi verdi.

1. Muz: Kokusuyla bile mutluluk veren besinlerden muz, içerdiği yüksek potasyum ve vitamin B sayesinde serotonin miktarını arttırmaya yardımcı oluyor. Bunun yanında yüksek tansiyonun dengelenmesinde ve kalp damar sağlığının korunmasında da olumlu katkı sağladığı bilinen muz, sağlık için tüketilmesi gereken besinlerden biri. Gün içinde küçük boy muz ve 1 bardak süt ile kan şekerini dengeleyecek ve günün daha mutlu geçmesine yardımcı olacak bir ara öğün yapılabilir.2. Balık: İçerdiği yüksek omega 3 sayesinde serotonini arttırarak mutluluk veren balık, beyin fonksiyonlarının da düzenli çalışmasına destek oluyor. Öte yandan kötü kolesterol LDL’nin düşmesine, iyi kolesterol HDL’nin yükselmesine katkı sağlıyor. Balık yiyerek kalp-damar sağlığı da korunmuş oluyor. Ayrıca zayıflama programı içerisinde olanlar için haftada 2-3 gün balık tüketmenin kilo vermeye yardımcı olduğu biliniyor.3. Süt ve süt ürünleri: Temel aminoasitlerden biri olan ve serotonin yapımında kullanın triptofan açısından zengin olan süt ve süt ürünleri de insanın kendini daha iyi hissetmesini sağlıyor. Protein ve kalsiyum kaynağı olan süt ve süt ürünleri yapısı sayesinde özellikle bel çevresindeki yağlanmanın azalmasına, bağırsak dostu özelliği ile hazımsızlık problemi yaşayanlar için sindirime yardımcı oluyor. Ara öğünlerde tüketilecek bir kase yoğurt ve yanında taze meyve, güne daha zinde devam etmeyi sağlıyor. Kan şekerini de dengeleyen süt ve süt ürünlerini ara öğünlerde tüketerek açlık krizlerinin önüne geçmek mümkün olabiliyor.4. Çilek: Önümüzdeki bahar aylarının en popüler meyvelerinden biri olan, C vitamini ve çeşitli mineraller açısından da zengin olan çilek tüketildiğinde insanı mutlu ediyor. Bunun yanında antioksidan özelliği ile bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruma kalkanı oluşturuyor. Sağlıklı bir ara öğün için, bir porsiyonu 6-8 adet olan çileğin yanında 10 adet çiğ badem tüketmek yeterli oluyor.5. Bitter çikolata: İsmini duyduğunda bile birçok kişiyi mutlu eden besin çikolata! Beyinde serotonin ve endorfin seviyelerini arttırarak gün içerisinde daha mutlu hissedilmesine yardımcı oluyor. Kalsiyum, magnezyum, bakır ve potasyum mineralleri açısından da zengin olan bitter çikolatayı tüketirken miktarına dikkat etmek gerekiyor. Ara öğünlerde bir fincan sade kahvenin yanına iki kare bitter çikolata günü mutlu tamamlamaya yardımcı oluyor.