 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.160
  • Altın 145,524
  • Dolar 3,7454
  • Euro 3,9958
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAErdoğan'dan Hollanda'ya sert cevap!

Mutlu eden 5 besin

»
Mutlu eden 5 besin
Mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin, eksikliğinde uyku düzeninden obeziteye kadar pek çok sağlık sorununa neden olabiliyor. Peki bu hormonu artırmanın bir yolu var mı? Yiyerek mutlu olmak mümkün mü?

Araştırmacılar, gülmek, uyumak-dinlenmek, sevdiklerinde vakit geçirmek ve evcil hayvanlarla oynamanın insanın kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olduğunu söylüyor. Elbette birçok kişi için mutluluk yaratan bir başka unsur ise yemek yemek… Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, yemek ve mutluluk arasında, serotonin hormonuna bağlı, bilimsel olarak kanıtlanmış bir ilişki olduğunu söylüyor.

Mutluluk hormonu olarak bilinen ‘serotonin’, ruh halimiz üzerinde etkili olduğu gibi iştah metabolizmasında da önemli bir rol oynuyor. Yapılan araştırmalar serotonin eksikliğinin uykusuzluk, yeme bozukluğu, depresyon, migren ve hatta obeziteyi tetikleyebileceğini gösteriyor. Egzersiz yapmak, güneş ışığından D vitamini almak, stresten uzak durmaya çalışmak gibi tükettiğimiz bazı gıdaların da serotonin hormonunu arttırdığını söyleyen Gündüz vücudumuzdaki serotonin miktarının artmasını sağlayacak besinler hakkında bilgi verdi.

1. Muz: Kokusuyla bile mutluluk veren besinlerden muz, içerdiği yüksek potasyum ve vitamin B sayesinde serotonin miktarını arttırmaya yardımcı oluyor. Bunun yanında yüksek tansiyonun dengelenmesinde ve kalp damar sağlığının korunmasında da olumlu katkı sağladığı bilinen muz, sağlık için tüketilmesi gereken besinlerden biri. Gün içinde küçük boy muz ve 1 bardak süt ile kan şekerini dengeleyecek ve günün daha mutlu geçmesine yardımcı olacak bir ara öğün yapılabilir.2. Balık: İçerdiği yüksek omega 3 sayesinde serotonini arttırarak mutluluk veren balık, beyin fonksiyonlarının da düzenli çalışmasına destek oluyor. Öte yandan kötü kolesterol LDL’nin düşmesine, iyi kolesterol HDL’nin yükselmesine katkı sağlıyor. Balık yiyerek kalp-damar sağlığı da korunmuş oluyor. Ayrıca zayıflama programı içerisinde olanlar için haftada 2-3 gün balık tüketmenin kilo vermeye yardımcı olduğu biliniyor.3. Süt ve süt ürünleri: Temel aminoasitlerden biri olan ve serotonin yapımında kullanın triptofan açısından zengin olan süt ve süt ürünleri de insanın kendini daha iyi hissetmesini sağlıyor. Protein ve kalsiyum kaynağı olan süt ve süt ürünleri yapısı sayesinde özellikle bel çevresindeki yağlanmanın azalmasına, bağırsak dostu özelliği ile hazımsızlık problemi yaşayanlar için sindirime yardımcı oluyor. Ara öğünlerde tüketilecek bir kase yoğurt ve yanında taze meyve, güne daha zinde devam etmeyi sağlıyor. Kan şekerini de dengeleyen süt ve süt ürünlerini ara öğünlerde tüketerek açlık krizlerinin önüne geçmek mümkün olabiliyor.4. Çilek: Önümüzdeki bahar aylarının en popüler meyvelerinden biri olan, C vitamini ve çeşitli mineraller açısından da zengin olan çilek tüketildiğinde insanı mutlu ediyor. Bunun yanında antioksidan özelliği ile bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruma kalkanı oluşturuyor. Sağlıklı bir ara öğün için, bir porsiyonu 6-8 adet olan çileğin yanında 10 adet çiğ badem tüketmek yeterli oluyor.5. Bitter çikolata: İsmini duyduğunda bile birçok kişiyi mutlu eden besin çikolata! Beyinde serotonin ve endorfin seviyelerini arttırarak gün içerisinde daha mutlu hissedilmesine yardımcı oluyor. Kalsiyum, magnezyum, bakır ve potasyum mineralleri açısından da zengin olan bitter çikolatayı tüketirken miktarına dikkat etmek gerekiyor. Ara öğünlerde bir fincan sade kahvenin yanına iki kare bitter çikolata günü mutlu tamamlamaya yardımcı oluyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Survivor'da elemeye kim kaldı?13 Mart 2017 Pazartesi 11:29
  • Artık Herkes Et Yiyebilecek: Bu Et Ucuz ve Çok Daha Leziz!13 Mart 2017 Pazartesi 11:03
  • Bu hafta burçları neler bekliyor?13 Mart 2017 Pazartesi 09:44
  • Kardashian’ların eski damadından seks bağımlılığı itirafı12 Mart 2017 Pazar 21:40
  • 13 yaşında beri giydiği korse inanılmaz hale getirdi!12 Mart 2017 Pazar 16:28
  • Sarp Apak evleniyor12 Mart 2017 Pazar 13:39
  • İşte Ayrelli'nin bilinmeyen 10 faydası!12 Mart 2017 Pazar 12:56
  • 12 Mart Pazar Günlük Burç Yorumları12 Mart 2017 Pazar 11:47
  • Survivor'da elemeye kim kaldı?12 Mart 2017 Pazar 10:43
  • O yaştan sonra seks yapma oranı düşüyor11 Mart 2017 Cumartesi 22:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti