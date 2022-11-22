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Mutlu evliliğin sırrı değişti: Çiftler ayrı odalarda kalmayı tercih ediyor

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Alışılagelmiş kurallar son buluyor. Mutlu bir evliliği sırrı artık değişiyor. Farklı vücut saatleri, ekrana bakma süreleri, horlama derken uyku konusunda anlaşamayan çiftler çareyi yatakları ve hatta odaları ayırmakta buluyor.
Mutlu evliliğin sırrı değişti: Çiftler ayrı odalarda kalmayı tercih ediyor

Yeni bir araştırma, birlikte yaşayan çiftlerin yüzde 10’unun farklı odalarda uyuduğunu ortaya çıkardı.

Gençler giderek aynı odadan kaçıyorlar. Ayrıca uluslararası bir anket ve araştırma firması olan Ifop 65 yaş ve üstü çiftlerin yüzde 20’sinden fazlasının da ayrı odalarda uyuduğunu belirtiyor.

Artık çiftlerin ayrı yataklarda yatmalarıyla fiziksel yakınlıklarının zarar görmeyebileceği; aksine bunun sağlıklı olabileceği belirtiliyor. Psikoterapist Pascal Anger da konuyla ilgili verdiği demeçte; “Başka biriyle yatmak o kadar da doğal değil. İnsanlara geceleri kendilerini iyi hissedip hissetmediklerini sorduğunuzda omuz silkip ‘bu kadar iyi değil’ diyorlar.”

Bir sosyolog olan François de Singly de şunları söyledi: “Modern bireyler, diğerinin arkadaşlığından vazgeçmeden kişisel kimliklerini korumak için gitgide daha fazla şey istiyorlar.” Paris’teki Hôtel-Dieu Üniversite Hastanesi Uyku Merkezi Başkanı Damien Légerr de yatak paylaşımı geleneğinin doğal değil kültürel olduğunu belirtiyor.

Sosyolog ve aynı zamanda da ilişkiler üzerine yazan Jean-Claude Kauffmann ise Le Parisien gazetesine verdiği demeçte şu sözlere yer veriyor: “Elli yıl önce roller iyi tanımlanmıştı. Artık bir birey olarak ortadan kaybolmak istenmediğimiz bir çağdayız… Bu fenomen, bir çift olmanın yeni bir yolu olarak benimseniyor.”

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