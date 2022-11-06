Mutlu evlilik, kalp sağlığına iyi geliyor

Bilim insanları, çiftler arasındaki uyumun kalp sağlığını ne şekilde etkilediğini ortaya koydu.

Yale Üniversitesi'nde, birlikteliklerin kalp sağlığına etkisi araştırıldı.

Araştırmacılar, ABD'de 103 hastanede kalp krizi tedavisi gören 18 ila 55 yaşlarındaki 1593 yetişkini mercek altına aldı.

Söz konusu hastaların, evli ya da ciddi bir ilişki içinde oldukları belirtildi.

Stresli evliliğin kalp sağlığına etkisi

Independent'ın aktardığına göre, evlilikleri sırasında orta veya şiddetli stres seviyeleri bildiren katılımcıların göğüs ağrısı ihtimalinin yüzde 67 daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

Her 10 kadından 4'ü, şiddetli evlilik stresi yaşadığını söylerken, her 10 erkekten 3'ü de ciddi evlilik stresiyle karşı karşıya kaldığını anlattı.

Kadınların sağlığı üzerindeki yük daha fazla

NYU Grossman Tıp Fakültesi'nden Profesör Nieca Goldberg, "Kadınların sağlığı üzerinde daha fazla evlilik stresi yükü var." dedi.

Uyumlu birlikteliklerin ise göğüs ağrısını azaltabileceği sonucuna ulaşıldı. Kavgalı ilişkilerin, iyileşme sürecini olumsuz etkilediği kaydedildi.

Evlilik stresi araştırması

Yale Halk Sağlığı Okulu'ndan Dr. Cenjing Zhu, "Bulgular, evlilik stresi gibi kişinin günlük yaşamında deneyimlediği stresin, genç yetişkinlerin kalp krizi sonrası iyileşmesini etkileyebileceğini destekliyor.

Finansal gerginlik veya iş stresi gibi evlilik stresinin ötesinde ek stres faktörleri de genç yetişkinlerin iyileşmesinde rol oynayabilir." açıklamasında bulundu.