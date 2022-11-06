  • BIST 4.216,98
  • Altın 1003.611
  • Dolar 18.5655
  • Euro 18.4607
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Mutlu evlilik, kalp sağlığına iyi geliyor

» »
Bilim insanları, çiftler arasındaki uyumun kalp sağlığını ne şekilde etkilediğini ortaya koydu.
Mutlu evlilik, kalp sağlığına iyi geliyor

Yale Üniversitesi'nde, birlikteliklerin kalp sağlığına etkisi araştırıldı.

Araştırmacılar, ABD'de 103 hastanede kalp krizi tedavisi gören 18 ila 55 yaşlarındaki 1593 yetişkini mercek altına aldı.

Söz konusu hastaların, evli ya da ciddi bir ilişki içinde oldukları belirtildi.

Stresli evliliğin kalp sağlığına etkisi

Independent'ın aktardığına göre, evlilikleri sırasında orta veya şiddetli stres seviyeleri bildiren katılımcıların göğüs ağrısı ihtimalinin yüzde 67 daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

Her 10 kadından 4'ü, şiddetli evlilik stresi yaşadığını söylerken, her 10 erkekten 3'ü de ciddi evlilik stresiyle karşı karşıya kaldığını anlattı.

Kadınların sağlığı üzerindeki yük daha fazla

NYU Grossman Tıp Fakültesi'nden Profesör Nieca Goldberg, "Kadınların sağlığı üzerinde daha fazla evlilik stresi yükü var." dedi.

Uyumlu birlikteliklerin ise göğüs ağrısını azaltabileceği sonucuna ulaşıldı. Kavgalı ilişkilerin, iyileşme sürecini olumsuz etkilediği kaydedildi.

Evlilik stresi araştırması

Yale Halk Sağlığı Okulu'ndan Dr. Cenjing Zhu, "Bulgular, evlilik stresi gibi kişinin günlük yaşamında deneyimlediği stresin, genç yetişkinlerin kalp krizi sonrası iyileşmesini etkileyebileceğini destekliyor.

Finansal gerginlik veya iş stresi gibi evlilik stresinin ötesinde ek stres faktörleri de genç yetişkinlerin iyileşmesinde rol oynayabilir." açıklamasında bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Boşanma oranları Covid-19 karantinasının etkisiyle arttı03 Kasım 2022 Perşembe 21:45
  • Atkı takmanın faydaları nelerdir?03 Kasım 2022 Perşembe 13:11
  • Kış sebzeleri nelerdir?03 Kasım 2022 Perşembe 12:24
  • Duygularımız nasıl kontrol altına alabiliriz03 Kasım 2022 Perşembe 12:05
  • Günlük burç yorumları (3 Kasım 2022)03 Kasım 2022 Perşembe 09:32
  • Bilim insanları bozulmayan makarna geliştirdi02 Kasım 2022 Çarşamba 22:41
  • Günlük burç yorumları (2 Kasım 2022)02 Kasım 2022 Çarşamba 09:30
  • Araştırmacılar küfür etmenin faydalı olduğunu açıkladı01 Kasım 2022 Salı 23:14
  • İlk buluşmada yapılmaması gerekenler!01 Kasım 2022 Salı 21:58
  • Her yıl alışveriş çılgınlığına sahne oluyor01 Kasım 2022 Salı 20:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti