Mutlu Son..! YENİ BOĞAZİÇİ Şampiyon..!

BTM 1. Ligi Kırmızı Grupta Yeni Boğaziçi bugün Yarköy’ü 6-1 mağlup ederek ligin bitimine 3 hafta Şampiyon oldu ve yeniden K-Pet 1.lige döndü
Ligin 15. Haftasında dün Yarköy ile karşılaşan Yeniboğaziçi ligin tamamlanmasına 3 hafta kala en yakın rakibine 12 puan fark atarak şampiyonluğu garantiledi.
42 puanla şampiyonluğu garantileyerek Birinci Lige yükselmeyi de garantileyen Yeni Boğaziçi, şampiyonluk kupasını önümüzdeki hafta 1461 İskele Trabzonspor ile kendi evinde oynayacağı karşılaşmada alacak.
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