Mutluyaka-Tuzla yolunda trafik kazası!

Mutluyaka-Tuzla yolunda dün gece meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Mutluyaka-Tuzla Anayolu’nda dün gece 22.40 sıralarında meydana gelen trafik kazasında iki araç yüz yüze çarpıştı. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı.

Mutluyaka-Tuzla Anayolu'nun 3. Kilometrelerinde dün saat 22:40 raddelerinde İskele’de sakin Uğurcan ALTUNTAŞ(E-26) yönetimindeki BY 585 plakalı salon araç ile Mutluyaka İstikametinden Tuzla istikametine doğru sürerek seyrederken dikkatsizliği sonucu gidiş istikametine göre yolun sağ şeridine geçerek, o esnada karşı istikametden gelmekte olan Gazimağusa’da sakin Derviş GAMAR (E-57) yönetimindeki KL 564 plakalı salon araç ile yüz yüze çarpıştı. Kaza sonucu KL 564 plakalı araç sürücüsü Derviş GAMAR ile yanında yolcu olarak bulunan Nuray GAMAR(K-54) ve BY 585 plakalı araç sürücüsü Uğurcan ALTUNTAŞ ile yanında yolcu olarak bulunan Melis ALP(K-26) yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servis'inde müşahade altına alındılar