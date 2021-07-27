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Mutluyaka'da 170 adet balyanın yanmasına sebebiyet veren kişi tutuklandı

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PGM Basın Subaylığı açıkladı.
Mutluyaka'da 170 adet balyanın yanmasına sebebiyet veren kişi tutuklandı

PGM Basın Subaylığı açıkladı:

23.07.2021 tarihinde, Mutluyaka Ağıllar Bölgesi’nde, meydana gelen yangın sonucu Tünay ABİÇ’e ait ağıl içerisinde muhafaza edilen 170 adet rulo balyanın tamamen yanarak zarar gördüğü belirtilmişti.

          Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada bahse konu balaları D.Ö. (E-49)'nün kasten ateşe vererek yaktığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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