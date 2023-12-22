Mutluyaka'daki hırsızı ihbar edene 30 bin TL ödül!

Mutluyaka’da bir depoda 19-21 Aralık günlerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili ihbarda bulunacak kişilere 30 bin TL tutarında ödül verilecek.

Mutluyaka’daki hırsızlık meselesinde 12 Adet Schmid Pekintaş 325w güneş enerji paneli (yeni), 1 adet Aeg gönye testere (yeni), 1 Adet Parkside Press Matkap (yeni), 1 adet Eltos Pvc boru ütüsü, birçok hediyelik eşya ürün (yeni), birçok masa/sandalye mobilya (yeni), birçok elektrik kablo & sigorta & kesici türü ürün çalındı.

Süha Özkan tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“19-21 aralık tarihleri arasında Mutluyaka bölgesinde bulunan depomuz kapısı kırılarak içeriye girilmek suretiyle sirkate uğramıştır. Ne yazık ki depo içerisinden birçok mal ve malzememiz çalınmıştır. Olay Gazimağusa Adli Şube Amirliği’ne bildirilmiş olup, konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili ihbarda bulunacak vicdan sahibi kişiler 30 bin TL sorgusuz sualsiz ödüllendirilecektir. İlk tespitlere göre 12 adet schmıd pekıntaş 325w güneş enerji paneli (yeni), 1 adet aeg gönye testere (yeni), 1 adet parkside press matkap (yeni), 1 adet eltos pvc boru ütüsü, birçok hediyelik eşya ürün (yeni), birçok masa/sandalye mobilya (yeni), birçok elektrık kablo & sigorta & kesici türü ürün çalınmıştır. Güneş panelleri ve elektrikli cihazların seri numaraları polise bildirilmiştir ve tespit edilmesi durumunda raporlardan teyit edilecektir. Cana geleceğine mala gelsin diyerek yolumuza devam edecek olsak da memleketimizin geldiği hüsran duruma dikkatinizi çeker güvenlik önlemlerinizi gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Saygılarımla.”