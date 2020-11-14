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Mutluyakalı: Ekleme çıkarma ile kurulan hükümet "piknik hükümeti" olarak anılacak

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"Bu hükümet de eğer oradan ekleme, buradan çıkarma, ucu ucuna yetişirse “piknik hükümeti” diye anılacak."
Mutluyakalı: Ekleme çıkarma ile kurulan hükümet "piknik hükümeti" olarak anılacak

Yenidüzen Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı devam eden hükümet kurma çalışmalarını sosyal medya hesabından değerlendirdi.

İşte Mutluyakalı'nın değerlendirmesi;

Çavuşoğlu ‘hazırlıklar yapmak’ üzere erken gelmişti ya...

Siz ne sandınız, bayrak mı asacak caddelere yoksa Maraş’a çiçek mi ekecek?

Nihayetinde ‘hükümet’ kurulacak.

Bu hükümet de eğer oradan ekleme, buradan çıkarma, ucu ucuna yetişirse “piknik hükümeti” diye anılacak.

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