Mutluyakalı: “Failler toplumun hafızasına kazındı”

Lefkoşa’daki evinin önünde 21 yıl önce bugün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Yenidüzen gazetesi yazarı, araştırmacı gazeteci-yazar Kutlu Adalı, mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Kutlu Adalı Vakfı ve Yenidüzen gazetesi tarafından düzenlenen törende konuşmalar yapıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve Adalı’nın mezarına çiçekler bırakıldı.

MUTLUYAKALI: “FAİLLER TOPLUMUN HAFIZASINA KAZINDI”

Yenidüzen Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı, Kutlu Adalı’nın 21 yıl önce aslında faili bilinenlerce katledildiğini söyleyerek, “Faili bilinenler belki isim isim açıklanmadı ama zihniyet olarak bu toplumun hafızasına kazındı” dedi.

Mutluyakalı, Kutlu Adalı Vakfı’nın ve ailenin verdiği mücadele sonucunda uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi’nin de, bu cinayetin araştırılmadığını ve delillerin peşine düşülmediğini ortaya koyduğunu ve cezasını kestiğini hatırlattı.

Bugünlerde yine federal bir gelecek için müzakerelerin devam ettiğini anımsatan Mutluyakalı, bu önemli gün için müzakere edenlere şu mesajı gönderdi:

“Biz bu coğrafyada Kutlu Adalılar yaşasın, Adalı fikirler ve özgürlükler yaşasın diye bir gelecek istiyor; bunun için yazmaya, konuşmaya, üretmeye devam ediyoruz. Adalı'nın bu toplumun daha haysiyetli ve onurlu yaşamasını, kendi ayakları üzerinde durmasını isteyen kalemi dimdik duruyor.”

SORAKIN: “FİKİRLERİ ÇOĞALDI”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın da, Kıbrıs’taki barış ve demokrasi mücadelesinde Kıbrıslı Türklerin büyük bedeller ödediğini belirterek, birçok yurtseverin kamu kaynaklarına, iş imkanlarına erişimden mahrum bırakılarak hain ilan edildiğini söyledi.

Bazı yurtseverlerin de bu mücadelenin bedelini Adalı gibi kanıyla canıyla ödediğini kaydeden Sorakın, Adalı’nın gelenek ve göreneklerin ileriye taşınmasını savunan ve bunun için çaba gösteren bir aydın olduğunu belirtti.

Kutlu Adalı’nın Kıbrıs’ta barışı, demokrasiyi, insan haklarını savunan, aynı zamanda da taksim politikalarına karşı çıkan, Kıbrıslıların yan yana yaşayabileceğini savunan bir aydın olduğuna işaret eden Sorakın, Adalı’nın 1996’da fiziki olarak öldürüldüğünü ancak 10-12 yıl sonra fikirlerinin İnönü alanında çoğaldığını tüm dünyanın gördüğünü söyledi.

Sorakın, Adalı’nın faillerinin meçhul ancak zihniyetin ortada belli olduğunu ifade ederek, yıllardır bu zihniyeti ortadan kaldırmak için mücadele ettiklerini ve etmeye de devam edeceklerini söyledi.

Sorakın, bu mücadelenin meyvelerini bugün Crans-Montana’da almak için de çalışıldığını kaydederek, “Bir bakarsınız birkaç gün sonra bu meyveleri alabiliriz” dedi.

İLKAY ADALI'DAN EŞİNE ŞİİR

Kutlu Adalı’nın eşi İlkay Adalı da anma töreninde eşi için yazdığı bir şiiri okudu ve eşinin "aklın silahı barıştır" sözünü anımsattı.