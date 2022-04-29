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Mutluyakalı: UBP'li vekillerin yakınları vekillerin Eliçilik'ten arandığını anlatıyor...

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Mutluyakalı: UBP'li vekillerin yakınları vekillerin Eliçilik'ten arandığını anlatıyor...
Mutluyakalı: UBP'li vekillerin yakınları vekillerin Eliçilik'ten arandığını anlatıyor...

Yenidüzen Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni  Gazeteci Cenk Mutluyakalı "UBP'li vekillerin yakınlarının vekillerin Eliçilik'ten arandığını anlattığını" açıkladı...

İşte Cenk Mutluyakalı'nın sosyal medya paylaşımı;

Ulusal Birlik Partili vekillerin en yakınları anlatıyor, “Elçilikten arandık” diye.

Türkiye şiveli birkaç adam padişahın yakını edasında bu ülke siyasetine ayar çekmeye çalışıyor

.“Alt yönetim” pratiği büyüyor.

Başbakan itibarsızlaştırılıyor her gün, her gece…

“Anayasaya bağlılıktan ayrılmayacağım” diye kameralar önünde rol yapanlar, kendi yeminlerinin altına eziliyorlar.

Anayasa’nın hükümet eliyle çiğnendiğini Yüksek Mahkeme Başkanı açıklıyor.Bir başka ülkenin talimatı ile atanmış Dışişleri Bakanı da “egemen devlet” masalları anlatıyor, ninni niyetine!

 

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