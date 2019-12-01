Mutluyakalı:Gördünüz mü, yalan yazmamışız, gerisi de dikenden ağzı kanayan devenin hikayesi zaten...

Yenidüzen Genel yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı bugün Kıbrıs Gaazetesi'nde çıkan Başyazıya kendi sısyal medya hesabından yanıt verdi...

Kıbrıs Gazetesi Baş yazısını da paylaşan Mutluyakalı "

Hep gurur duydum, yetiştiğim gazetecilik geleneğinden, öğrencisi olmaktan Mehmet Ali Akpınar’ın; iktidarların ya da gücün değil değil, yanında olmaktan yoksulun, ezilenin, hakir görünenin...

O dönem; KIBRIS gazetesinde pazar günü editördüm, pazartesi YENİDÜZEN’de işe başladım, üç ay önceden ayrılacağımı söyledim, öylesi bir güvenle çalıştım, son saate dek... Hiç sorunum yokken, tümüyle idealime dair bir seçim yaptım, özgürlüğü seçtim; 1.200 liraydı aylığım, 600 liraya yeni bir işim oldu, yeni bir hayatım... Şimdi geriye baktığımda, hiç ama hiç pişman değilim...

Yüreklerindedir insanların diplomaları... Öyle olmasa, onca fabrikadan birinden, geçer alırdık. Bir de tertemiz alınlarında...

Gördünüz mü, yalan yazmamışız, gerisi de dikenden ağzı kanayan devenin hikayesi zaten..." dedi.