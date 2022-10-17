Mutsuzluğun sigaradan bile daha zararlı olduğu açıklandı

Yapay zekâ yardımıyla yapılmış olan yeni bir araştırmaya göre mutsuzluğun bazı insanlardaki yaşlandırma etkisi, sigaradan çok daha fazla oluyor. Gelin, araştırmasının detaylarına göz atalım.

Dünyanın dört bir tarafındaki bilim insanları, artık araştırmaları için yapay zekâları sık sık kullanmaya başladılar. Bu haberimizdeki araştırmada da araştırmacılar, insanların gerçek biyolojik yaşını ölçebilen özel bir saat görevi gören bir yapay zekâ kullandılar.

Yapay zekâ destekli araştırmalarını yürüten bilim insanları, elde ettikleri bulgular ışığında mutsuz olmanın, bazı insanlarda sigara içmekten çok daha fazla yaşlandırma etkisine sahip olduğunu gözlemlediler.

Mental problemlere sahip insanlar, fiziksel sorunları olanlara kıyasla daha çabuk yaşlanıyorlar.

2021’de 2,3 milyon Yeni Zelandalı arasında yapılan ve uzunca yıllar süren deneylerde zihinsel bozukluklar ile fiziksel hastalık ve ölüm başlangıcı arasında güçlü bir ilişki bulundu. Dolayısıyla araştırmacılar, çeşitli psikolojik sağlık faktörlerini ve kan biyo-belirteçlerini ölçen yeni bir yaşlanma saati oluşturmak adına bir bilgisayar algoritması tasarladılar.

Sonuç olarak araştırmacılar, mutsuz veya yalnız hissetmek gibi psikolojik faktörlerin bir kişinin biyolojik yaşına 1,65 yıl eklediğini keşfettiler.

Mutsuzluğun etkisi; biyolojik cinsiyet, yaşam alanı, medeni durum ve sigara içme durumu dahil olmak üzere diğer bireysel demografik özelliklerden bile daha fazlaydı. Sigara içmenin tek başına insan biyolojik yaşına olan zararı ise 1,25 yaş idi.