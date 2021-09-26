  • BIST 1.384,680
  • Altın 498,85
  • Dolar 8,8420
  • Euro 10,3500
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Mutsuzluk ve Stres Obezite Hastalığına Sebep Oluyor!

» »
Mutsuzluk ve Stres Obezite Hastalığına Sebep Oluyor!
Mutsuzluk ve Stres Obezite Hastalığına Sebep Oluyor!

Mutsuz ve Stresli olduğu dönemlerde kendini yemeğe verdiğini söyleyenleri duymuşsunuzdur; Dolaylı olarak bu durumun nedeni uyku bozukluğundan geçiyor olabilir. Zira yorgun ve uykusuz olduğunuz zaman stresle de iyi bir şekilde başa çıkamazsınız. Aklınızı meşgul, sizi mutsuz eden bir sorun varken, gece uykunuz kalitesizleşiyor ve sık sık bölünüyorsa, uyku süreniz kısalıyorsa; Tokluk hissi sağlayan Leptin Hormonunuzun seviyesi düştüğünden stresli döneminizde gün içinde daha aç hissederek kendinizi yemeğe yönelmiş buluyor olabilirsiniz .

Ayrıca Uykusuzluk gibi vücutta stres yaratan bazı durumlar, “Kortizon Hormonu” seviyesini yükselterek, iştahın artmasına neden oluyor.

Yetersiz Uyku Şeker Hastalığına da Davetiye çıkartıyor

Yetersiz uyku, vücudumuzun insülin direncinin artmasına ve şeker metabolizmamızın bozulmasına yol açıyor. İnsülin direncinin artması, daha fazla insülin salgılamaya yöneltip, kanda varolan şeker oranımızı arttırıyor. Bu durum pankreastan daha fazla insülin sentezlenmesini tetikleyip devamında Tip-2 diyabet hastası olmaya neden olabiliyor. Salgılanan bu yüksek miktardaki insülin de özellikle göbek bölgesinde yağlanmaya neden oluyor.

Yapılan çalışmalar, günde 5 saatten daha az uyuyan kişilerin Şeker Hastalığına yakalanma risklerinin daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.  

John Hopkins Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma da İnsülin Direnci ile Uyku Apnesi arasında bir bağlantı olduğunu göstermektedir.

Uyku Apnesi, uyku esnasında solunumun, nefes alıp vermenin belli süre durması ve beraberinde kişinin sık sık uyanmasına ve kalitesiz uyku İle sonuçlanan bir sorundur.  

Bu araştırma göstermiştir ki uyku apnesi yaşayan bu kişilerin tip 2 diyabet için yatkınlığı artmaktadır.

Bir kısır döngü olarak uyku apnesi, uyku bozukluğuna sebep olup gün içinde daha fazla yemeyi tetikliyor; kişi daha kilolu olduğunda da gece uykuları bozulup daha kalitesiz uyuyor. Bu durum kişileri diyabete yatkın hale getirirken, insülin direnci artışı da kilo alımına neden oluyor.  

Yapılan bu araştırmalar ile de ortaya konduğu gibi az uyumak, hormonal dengeyi alt üst ediyor. Kişiyi sürekli yemek yemeye itiyor, obeziteye davetiye çıkarıyor. Ayrıca kalitesiz bir uykunun devamındaki günde kişinin yorgun hissedip daha az hareket etmesi ve egzersiz için de enerjisinin olmaması bu düşünceyi ve kilo artışını destekleyen nitelikte bir faktördür.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava kirliliği Covid-19'a yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riskini artırıyor24 Eylül 2021 Cuma 22:30
  • DSÖ 15 yıl sonra güncelledi: Milyonlarca kişinin hayatı tehlikede24 Eylül 2021 Cuma 22:15
  • Almanya Sağlık Bakanı Spahn Covid-19 salgının ilkbaharda sona ermesini bekliyor24 Eylül 2021 Cuma 22:00
  • Dünyanın en küçük ve ilk uçan mikroçipi üretildi: Covid-19 ve diğer hastalıkları tespit edecek24 Eylül 2021 Cuma 21:45
  • Uyarılar işe yaradı! Hamilelerin aşıya ilgisi arttı24 Eylül 2021 Cuma 21:30
  • Antikor araştırması: Biontech 162, Sinovac 9 kat artırdı24 Eylül 2021 Cuma 21:15
  • Annelik estetiği için emzirme sonrası en az 6 ay beklenmeli24 Eylül 2021 Cuma 21:00
  • Covid aşısı tarlada yetişecek! Çok yakında sofralarda24 Eylül 2021 Cuma 20:45
  • Varis görülme yaşı 20'lere indi24 Eylül 2021 Cuma 20:30
  • Uğur Şahin ve Özlem Türeci Almanya'nın en prestijli bilim ödülüne layık görüldü24 Eylül 2021 Cuma 20:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti