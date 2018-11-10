‘Müvekkilim eşcinsel, polisi tehdit edebilecek durumda değil’

Olay, 30 Ocak 2018 günü 155'i arayan bir kişi merkeze bağlı Aziziye ilçesindeki evde fuhuş yapıldığı yönünde ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, bu kişinin Twitter hesabı üzerinden rumuzlu ismi ile numarasını yazarak, "Eşcinselim arayın ücretli görüşüyorum" şeklinde paylaşım yaptığını tespit etti.

Y.Ç.'yi müşteri gibi arayan polisler buluşma teklifinde bulundu. Y.Ç., "Tek seferlik ilişki için 100 TL alırım. Prensip olarak ilk görüşmelerimi araçta yapıyorum. Ancak şu an müşterim var. Yarım saat sonra seni kabul edebilirim" dediği polislerle görüşme isteğini kabul etti. Y.Ç.'nin evinin yakınlarına giden polis ekipleri, kimlik göstererek gözaltına almak istedi. Y.Ç. bu sırada polis aracına binmemek için direndi. Araca bindirildikten sonra Y.Ç. iddiaya göre polisleri "Ben buradan çıkayım siz gününüzü göreceksiniz, beni tanımıyorsunuz" diye tehdit etti.

Polis ekiplerinin şikâyeti üzerine Y.Ç. hakkında Erzurum 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Görevi yaptırmamak için direnme' 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İlk kez hâkim karşısına çıkarılan Y.Ç., suçlamaları kabul etmedi. Olay günü evinin önünde çöpleri atmak için dışarıya çıktığında yanına sivil polislerin geldiğini belirten Y.Ç., "Polisler hakkımda suçlama olduğunu söyledi. Ben de suçumun ne olduğunu sordum. Polisler beni darp etti ve hakaret içerikli sözler sarf etti. Polislere zorluk çıkarmadım ve kimseyi tehdit etmedim. Fiziki direnmem olmadı, sadece araçtan inmek istedim. Asıl ben onlardan şikâyetçiyim" diye konuştu.

Müvekkilinin polislerin hakaretine uğradığını belirten Avukat Erhan Topcu ise "Hâkim Bey müvekkilim eşcinsel. Rabbim onu o şekilde yaratmış. Değil polis memurları, kimse bu tercihine karışamaz. Tehdit, şantaj ve darp edilen asıl benim müvekkilim. Şikâyetçi olması gereken benim müvekkilimken, sanık olan yine Y.Ç. Hakim bey bakar mısınız? Müvekkilim tehdit edebilecek durumda değil. 'Buradan çıkayım gününüzü göreceksiniz' diyebilecek biri mi?" diyerek Y.Ç.'yi göstererek savunma yaptı.