  • BIST 3.997,30
  • Altın 983.955
  • Dolar 18.6013
  • Euro 18.3539
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

Muz ve Bağ Üreticilerinin Askıdaki Zarar Listesine Cumaya Kadar İtiraz Kabul Edilecek

» »
Muz ve Bağ Üreticilerinin Askıdaki Zarar Listesine Cumaya Kadar İtiraz Kabul Edilecek
Muz ve Bağ Üreticilerinin Askıdaki Zarar Listesine Cumaya Kadar İtiraz Kabul Edilecek

Genel Tarım Sigortası, muz ve bağ üreticilerinin dondan ve doludan kaynaklanan zararlarıyla ilgili listelere cumaya kadar itiraz kabul edecek.

İtirazların nasıl yapılacağı köy kahvesine veya kaza tarım dairelerine asılan listelerdeki duyuruda belirtiliyor.

Genel Tarım Sigortası, bağların doludan zarar gördüğü köyleri, Mehmetcik, Ziyamet Ardahan, muzların dondan zarar gördüğü köyü de Gemikonağı olarak açıkladı.

Genel Tarım Sigortası don ve dolu nedeniyle narenciye bahçeleri, tahıl ve yem bitkileri zarar gören üreticilerin askıdaki listelerine cumaya kadar itiraz kabul edileceğini, ayrıca sonbahar patates alanları için itiraz süresinin de cumaya kadar uzatıldığını duyurmuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maliye Bakanı Şan, üstün gayret ve başarı gösteren 6 gümrük personelini ödüllendirdi25 Ekim 2022 Salı 14:32
  • KTTO: Devlet ihaleleri iyice garipleşti25 Ekim 2022 Salı 14:28
  • Birsen Karamez Hayatını Kaybetti25 Ekim 2022 Salı 14:25
  • Ağustos ayı büyükbaş hayvan düşük zararları ödenmeye başlandı25 Ekim 2022 Salı 14:23
  • 18 Belediyenin 13'ünde adaylar hazır!25 Ekim 2022 Salı 14:15
  • DÜÇ, kasaplık hayvan satışı yapılacağını duyurdu25 Ekim 2022 Salı 14:12
  • Meclis Başkanı Töre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala’yı Kabul Etti25 Ekim 2022 Salı 14:01
  • Taçoy: “Yeni asgari ücret yeni düzenlemeler ile hayata geçecek”25 Ekim 2022 Salı 13:15
  •  400  üyenin oy kullandığı genel kurulda başkanlığa Erdal Altun seçildi25 Ekim 2022 Salı 13:12
  • İşte 10 maddede KKTC'de rüşvet ve yolsuzluk algısı25 Ekim 2022 Salı 12:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti