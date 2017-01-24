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FLAŞ HABER“Yakında yaşlı ve kronik hastalara ilaç hizmeti de buradan verilecek”

“Müzakere bitti. Bu noktadan sonra Kıbrıs Türk tarafı neyi müzakere edecek?"

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“Müzakere bitti. Bu noktadan sonra Kıbrıs Türk tarafı neyi müzakere edecek?"
Başbakan Hüseyin Özgürgün bugün katıldığı bir televizyon programında Kıbrıs konusu, ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Hükümet temsilcisinin müzakere heyetinde yer almamasının eksikliğini yaşadıklarını kaydeden Başbakan, bunun düzelmesi adına Cumhurbaşkanı’na bir öneri yaptıklarını Cenevre’de yaşanmamasına neden olduğunu söyledi. Kıbrıs sorunu bir kesimin davası olmaz, Kıbrıs Türk Halkı’nın bütünüyle götürülmesi gereken bir konu olduğunu kaydeden Başbakan, “Cumhurbaşkanı da bütün halkı temsil ettiği noktasından müzakereleri herkesle birlikte yapması olumlu olur” dedi.

Müzakere süreci ile ilgili bilgilendirme yapıldığını ifade eden Başbakan,  “Bu bilgilendirme mi olmalı hükümetin buradaki rolü o tartışılmalı” diyerek, birisi soru sorduğunda bilgilendirme üzerinden cevap vermek zorunda kalıyor hükümet. Dolayısı ile bu sıkıntıya neden oluyor. Bunu aşamadık ve Cenevre’de diyalog sıkıntıları yaşadık bilgilendirmede gecikme oldu. Haritalar konusunda da bir kriz oluştu” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanı görüşmecidir. Atacağı adımlara ben takoz koyma niyetinde de değilim” diyen Başbakan, Haritalar değişecek kararı alınmadan siyasi partilerle istişare içinde olunması gerektiğini söyledi.

Başbakan, “Harita verildikten sonra sayın Cumhurbaşkanı bilgi vereyim dedi. Bu noktaya gelinmeden önce harita verilmesi konusunda alınan kararın verilmesi. Yazı yazdık uyardık. Gelinen o noktada hükümetin dışta olmasının endişesi var bilgilendirme ile cevap veriyoruz bu da sıkıntıdır” dedi.

Başbakan Özgürgün, “Müzakere bitti. Bu noktadan sonra Kıbrıs Türk tarafı neyi müzakere edecek. Bize göre bu günden sonra müzakere masasına oturulmaması lazım” diyerek, müzakere tekniği açısından da büyük sıkıntı olduğunu ifade etti.

Sadece sınır düzenlemesi yapılabileceğini kaydeden Başbakan, “Sınır düzenlemesi de kimsenin yerinden olmayacağı yerlerden olur. Boş topraklardan olabilir” dedi.

Başbakan Özgürgün Cumhurbaşkanı, haritayı sunduktan sonra “gelin size bilgi vereyim” dedi. Haritada ne var hala bilmiyoruz” açıklamalarında bulundu.

Başbakan, “Bir başbakan düşünün ülkesinin toprakları başka ülkeye verilecek haberi yok. Bu gerçekten çok üzücü bizim için bunu cumhurbaşkanı ile de paylaştık. Böyle bir harita bizimle paylaşılmadan verilmemeliydi. Harita verilmesine zaten karşıydık” ifadelerini kullandı.

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