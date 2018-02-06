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MÜZAKERE İÇİN “TAKVİM ZORUNLULUĞU” MU?

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MÜZAKERE İÇİN “TAKVİM ZORUNLULUĞU” MU?
6 Şubat 2018 tarihli Detay Gazetesi...

TÜRK TARAFINDAN KOŞUL
Kıbrıs’ın iki yarısında da aylardır beklenen seçim heyecanlarının karşılıklı olarak aşılmasından sonra, gözler yeniden müzakere sürecine çevrildi. Özellikle Türk tarafının Guterres çerçevesinin ana dayanak noktalarından birini oluşturan haritayı geri çekmesi ve dün Akıncı’nın yeni bir müzakereci atamayı düşünmediğini açıklaması, Türk tarafının olası bir müzakere sürecine koşulsuz bir şekilde başlamayı düşünmediği yorumlarının yapılmasına neden oldu. 

KOŞUL BAŞARISIZLIK GETİRİR
Geçtiğimiz günlerde TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve dün Cumhurbaşkanı Akıncı’nın “görüşmelerin ucu açık bir şekilde ele alınamayacağı” üzerine yaptığı “ortak” sayılabilecek açıklamalar, Türk tarafının olası yeni müzakere sürecinin başlaması için “takvim zorunluluğunu” üzerinde ısrarcı olacağı izlenimi uyandırdı. Fakat müzakere süreçleri üzerine yapılan akademik çalışmalar, belirli bir zaman kısıtlaması bulunan süreçlerin genel anlamda başarısızlıkla neticelenmeye mahkum olduğunu ortaya koyuyor. 

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