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Müzakere sürecine yeni darbeyi Dışişleri Bakanlığı vuruyor...

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Müzakere sürecine yeni darbeyi Dışişleri Bakanlığı vuruyor...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu Dışişleri Bakanlığı tarafınca bu yıl düzenlenmesi engellenen Paskalya Yortusu ile ilgili açıklamada bulundu.

Mağusa Suriçi’nde bulunan Ay İkserino Kilisesi’nde 3 yıldan bu yana Kıbrıslı Rumlar tarafından tekrarlanan ve Mağusa’daki sivil toplum örgütleri ve esnafının da yararlı bulduğu  “Kutsal Cuma” töreni yani Paskalya Yortusu bu yıl, Dışişleri Bakanlığı’nın olayı “siyasileştirilmiş” bulmasından dolayı gerçekleşemiyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu,” Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı, Paskalya Yortusu nedeniyle yapılacak bu tür ibadetlerin engellenmesinin yanlış olduğu inancındadır” diyerek,  Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bu konuyu Meclis’teki siyasi parti liderleriyle yaptığı toplantıda hükümet partilerine de ilettiğini ifade etti.

Bu kararın gerekçesi olarak olayın siyasallaştırılmış olması gösterildiğini kaydeden Burcu, “Kanımız odur ki, asıl siyasallaştırma bu engelleme ile birlikte yaşanacaktır; nitekim Rum tarafındaki bazı çevreler fırsat bilerek bu olayı kullanmaya başlamış bulunmaktadır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Mağusa Suriçi’nde bulunan Ay İkserino Kilisesi’nde 3 yıldan bu yana Kıbrıslı Rumlar tarafından tekrarlanan ve Mağusa’daki sivil toplum örgütleri ve esnafının da yararlı bulduğu  “Kutsal Cuma” törenine bu yıl KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından izin verilmediği anlaşılmaktadır.

Bu kararın gerekçesi olarak olayın siyasallaştırılmış olması gösterilmektedir. Kanımız odur ki, asıl siyasallaştırma bu engelleme ile birlikte yaşanacaktır; nitekim Rum tarafındaki bazı çevreler fırsat bilerek bu olayı kullanmaya başlamış bulunmaktadır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı, Paskalya Yortusu nedeniyle yapılacak bu tür ibadetlerin engellenmesinin yanlış olduğu inancındadır. Cumhurbaşkanımız bu düşüncesini 10 Nisan Pazartesi günü Meclis’teki siyasi parti liderleri ile yaptığı toplantıda hükümet partilerine de iletmiştir.

BM yetkilileri tarafından da gündeme getirilen bu durumun KKTC aleyhine olumsuz yansımalarının giderek artacağı görülmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı kendi kendimizi zor duruma sokacak bu tür davranışlara gerek olmadığı inancını bir kez daha ifade etmektedir. 

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