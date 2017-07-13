Müzakere sürecinin Avrupa Parlamentosu'nda devam edilmesi istendi

ALDE Grubu Başkanı Guy Verhofstadt, AP Başkanı Antonio Tajani’ye, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumu liderlerini Kıbrıs sorununu görüşmek üzere Eylül ayında AP Genel Kurulu’na çağırmasını istediği haber verildi.

Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) Avrupa İçin Liberal ve Demokratlar İttifakı (ALDE) Grubu Başkanı Guy Verhofstadt, AP Başkanı Antonio Tajani’ye, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumu liderlerini Kıbrıs sorununu görüşmek üzere Eylül ayında AP Genel Kurulu’na çağırmasını istediği haber verildi.

Politis gazetesi “Avrupa Parlamentosu… Nikos ve Mustafa’yı Getirin” başlığıyla verdiği haberinde, Verhofstadt’ın yaptığı yazılı açıklamada, Crans Montana’daki görüşmelerin başarısızlığa uğramasının bugünkü durumun sonsuza kadar süreceğine dair endişelere neden olduğunu belirterek, vaktin, Avrupa Parlamentosu’nun inisiyatif üstlenmesinin vakti olduğunu belirttiğini aktardı.

Habere göre “Artık kaybedecek zaman yok” diyen Verhofstadt, Kıbrıs adasının AB’nin bir parçası olduğunu ve bu iç meselenin çözümünü kolaylaştırmaları için inisiyatif üstlenmeleri gerektiğini savundu.

Verhofstadt, Başkan Tajani’nin iki lideri Eylül ayında Avrupa Parlamentosu’na gelmeleri için davet etmesi umudunu dile getirdi.

Haberde yakın zamanda Kıbrıs’ı ziyaret de ettiği belirtilen Verhofstadt, sürecin çöküşünün “status quo”nun devamını arzulayan milliyetçi güçleri güçlendirmemesi gerektiğini de belirtti.