"Müzakere sürecinin sonlandırılması düşüncesinin halkımıza sorulması gerek"

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin (LAÜ) düzenlemiş olduğu“Kıbrıs Müzakerelerinde Gelinen Aşama ve Sonrası” konulu konferansa katıldı.

LAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından “Kıbrıs Müzakerelerinde Gelinen Aşama ve Sonrası” konulu konferans düzenlendi. LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen konferansa, KKTC Başbakanı Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş konuşmacı olarak katıldı.

Denktaş, “Öncelikle Kıbrıs Türkleri açısından istenilen sonuç ne? İki eşit devletin oluşturduğu yeni bir devlet, yeni bir Cumhuriyet ve tekrardan bizi mevzilere taşımayacak, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün devam ettiği, belli bir süre dünyaya yeniden adapte olmamıza imkan tanıyan güvenin ve karşılıklı saygının yeşereceği yeni bir düzen Kıbrıslı Türk’ler için istenilen sonuçtur’’dedi.

“400 Yıl önce Osmanlılardan gelen atalarımız adanın tek sahibiydi. Osmanlı Devleti’nin çöküş dönemi ve adanın İngiliz’lere kiralanmasından sonraki süreçte Rum’lar sürekli hak iddia ettiler” diyen Denktaş, Kıbrıslı Türklerin, İngiliz’lerin yanında Rum’lara tavır aldığını ve ENOSİS’e karşı Karaçete, Volkan ve TMT olarak örgütlenmeye başladıklarını belirtti. Kıbrıslı Türk ve Rum’ların 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti’ni kurduğunu ve bu cumhuriyetin üç yıl yaşadığını ifade eden Denktaş, kuruluş anlaşmalarında Kıbrıslı Türk’lere anlaşmada fazla hak verildiğini iddia ederek, plebisit yapmaya karar verdiklerini söyledi. Denktaş, Kıbrıs Türk liderliğinin bu duruma karşı durduğunu söyleyerek, “Kıbrıs sorunu ada üzerindeki siyasi ve insani haklarımızdan vazgeçmeme ısrarımız nedeni ile başlatıldı ve 1974’e kadar devam etti’’dedi. Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Yunanistan’ın işgali ile başlayan, Türkiye’nin müdahalesi ile oluşan sonuçla Kıbrıslı Türkler işgal edilmiş haklarını kurtarmış oldu” dedi.

“2004 referandumu bir dönüm noktasıdır, ilk kez önümüze kapsamlı bir plan çıkarıldı, bu plan Kıbrıslı Türk’ler ve Rum’ların Birleşmiş Milletler ile ayrı ayrı yaptığı müzakereler sonucunda ortaya çıkarıldı”diyen Denktaş, son bir ay içerisinde önce Rum Meclisi’nin Enosis’in kutlanması kararı ile başlayan ve Anastasiadis’in “Azınlık çoğunluğa hükmedemez” açıklaması ile artık gerçeklerin daha iyi görüldüğünü, Rum tarafının “çözüm” anlayışı ile bir sonuca ulaşmanın mümkün olmadığını anlattı.

Denktaş, bir referandum ile belirsizliğin devamı olarak nitelendirdiği görüşme sürecinin sonlandırılması düşüncesinin halkımıza sorulması gerektiğini ifade etti.

Yoğun katılım ile gerçekleşen konferansın sonrasında, Denktaş katılımcıların sorularını yanıtladı. LAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Özgün Faruk ve Rektör Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen tarafından Denktaş’a plaket takdim edildi.