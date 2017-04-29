Müzakerecilerin görüşmelerinde ilerleme yaşandığı belirtildi

Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami ile Rum müzakereci Andreas Mavroyannis’in son gerçekleştirdiği görüşmelerin iyi yolda olduğunun görüldüğü ve bu durumun büyük olasılıkla sürecin devam etmesi ile özlü konuların görüşülmesine müsaade edeceği ifade edildi

Haravgi gazetesi “Müzakereciler Tarafından Adımlar Atıldı - Dört Özgürlük ile Etkin Temsiliyeti Netleştiriyorlar” başlıklı haberinde, elindeki bilgilere dayanarak, iki müzakerecinin liderlerin 2 Mayıs Salı günü gerçekleştireceği görüşme ışığında, iki taraf açısından farklı şekilde yorumlanmaması için, bazı terimler ile bazı verilere netlik kazandırmayı başardıklarını yazdı.

Haberinin devamında BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, geçtiğimiz günkü müzakereciler görüşmesinin ardından KİPE’ye (Rum Haber Ajansı) yaptığı açıklamalara yer veren gazete, diğer bir haberinde ise, BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric’in geçtiğimiz Perşembe akşamı BM’deki uluslararası basın yayın organlarının temsilcilerini bilgilendirmesi sırasında yaptığı açıklamaya da yer verdi.

Buna göre Dujarric açıklamasında, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin faaliyetleriyle ilgili olarak BM Genel Sekreterine yönelik mektubuyla gündeme gelen konu üzerine “Eide’nin BM personeli mensubu olduğunu ve BM’nin Eide ile grubunun Kıbrıs meselesine ilişkin yaptıkları çalışmaya tam güveni olduğunu” söyledi.

Eide’nin KİPE’ye açıklamaları Simerini’de ise “Eide Çıkmazı Güzelleştiriyor” başlığıyla yer aldı.