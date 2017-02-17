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“Müzakereler ucuz bahanelerle tehlikeye atılmamalı”

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“Müzakereler ucuz bahanelerle tehlikeye atılmamalı”
Rum tarafındaki iktidar partisi DİSİ’nin Başkanı Averof Neofitu’nun, yabancı ülkelerin büyükelçileriyle çalışma yemeğinde bir araya geldiği bildirildi.

Neofitu’nun organize ettiği çalışma yemeğinin, müzakerelerde yaşanan krize denk geldiğini kaydeden Politis gazetesi, Neofitu’nun, konuşmasında bu konuya yer vermek durumunda kaldığını yazdı.

Habere göre Neofitu, DİSİ’nin plebisitle ilgili karara dair; kararın zamansız alındığını, Meclis’in bu konulara karışmaması gerektiğini ve bu konudaki yetkinin Eğitim Bakanlığı’nın uhdesinde olduğunu düşündüğünü söyledi.

Neofitu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dünkü görüşmeyi terk ettiğini ileri sürüp bundan üzüntü duyduklarını; ancak bu konunun, bu kadar abartılmaması gerektiğini ve müzakerelerin devam etmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Ortak emelin çözüm olduğunu ve bu emelin değişmeyeceğini kaydeden Neofitu, ucuz bahanelerle müzakerelerin tehlikeye atılmaması gerektiğini söyledi.

Neofitu, elçilere yaptığı bilgilendirmede Türkiye’nin rolünden de bahsederek, Türkiye’nin zincirin bir halkası olduğunu ve çözüm istediğine dair söylemini ispatlayacak eylemlerde bulunması gerektiğini savundu.

Neofitu, elçilere müzakerelerin tarihçesiyle ilgili bilgi de vererek, olayların, Türkiye’nin pratikte belirli tedbirler almasını gerektiren noktaya geldiğini öne sürdü.

Adada garantilerin varlığıyla ilgili ısrarın kabul edilemez olduğunu iddia eden Neofitu, AB üyesi bir ülkede garantilerin varlığının anlaşılmaz olduğunu ve AB ilke ve değerlerine aykırı olduğunu savundu.

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